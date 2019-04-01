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Инвесторы из Приморска идут на Камчатку
01.04.2019

Инвесторы из Приморска идут на Камчатку

    • Потенциальные инвесторы из Ленинградской области определяют место строительства глубоководного контейнерного терминала на Камчатке. Как сообщает пресс-служба правительства Камчатки, представители ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» облетели на вертолете площадки, предложенных Корпорацией развития Камчатки для строительства глубоководного терминала. Также на состоявшихся деловых консультациях партнерам были представлены преференциальные режимы и условия для веления бизнеса, действующие на территории Камчатского края.

    Проект предполагает организацию международной судоходной артерии с конкретными точками входа-выхода: в Ленинградской области – на западе и на Камчатке – на востоке, а также создание ледового флота, способного оперировать в полярных широтах. В основу проекта положена концепция «ледовых шаттлов».

    Генеральный директор Корпорации развития Камчатки Николай Пегин, комментируя состоявшиеся переговоры, отметил активную заинтересованность партнеров в реализации проекта, который способен полностью изменить схему современных контейнерных перевозок по Северному морскому пути, и сделать Камчатку одним из центров мировой морской логистики. По его словам, на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге с компанией «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» планируется подписать меморандум о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта «Камчатский контейнерный терминал Национальной арктической транспортной линии».

    Соглашение о создании новой площадки на побережье Авачинской бухты для контейнерных перевозок по Северному морскому пути в феврале этого года подписали глава Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Камчатки Виктор Илюхин.

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