Импорт и экспорт Китая

Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-февраля 2019 года достиг 662,72 млрд долларов. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В том числе экспорт снизился на 4,6% до 353,21 млрд долларов, а импорт — на 3,1% до 309,51 млрд долларов.

По данным министерства коммерции КНР, в феврале внешнеторговый оборот Китая снизился на 13,8% по сравнению с февралем 2018 года и составил 266,36 млрд долларов.

Экспорт по итогам отчетного месяца снизился существенно - на 20,7% до 135,24 млрд долларов, импорт также упал на 5,2% — до 131,12 млрд долларов.