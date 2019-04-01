Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Импорт и экспорт Китая
01.04.2019

Импорт и экспорт Китая

    • Внешнеторговый оборот Китая по итогам января-февраля 2019 года достиг 662,72 млрд долларов. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    В том числе экспорт снизился на 4,6% до 353,21 млрд долларов, а импорт — на 3,1% до 309,51 млрд долларов.

    По данным министерства коммерции КНР, в феврале внешнеторговый оборот Китая снизился на 13,8% по сравнению с февралем 2018 года и составил 266,36 млрд долларов. 

    Экспорт по итогам отчетного месяца снизился существенно - на 20,7% до 135,24 млрд долларов, импорт также упал на 5,2% — до 131,12 млрд долларов.

    274

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.03.2019
    Экспорт угля и кокса
    В январе этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 10,9 млн тонн – это на 2,5% […]
    2019УгольЭкспорт
    0
    01.04.2019
    Грузы РЖД
    По итогам первого квартала 2019 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом […]
    2019ПогрузкаРЖД
    0
    11.03.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2019
    На 11 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен. В Роттердаме […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    19.03.2019
    ОТЛК ЕРА подписалась с ZSSK CARGO
    В рамках Международного железнодорожного конгресса в Вене совместное предприятие российских, белорусских и казахстанских железных дорог АО «Объединенная транспортно-логистическая […]
    ЕвропаКитайКонтейнерные перевозкиМеморандум
    0
    17.01.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 3 2019
    Рынки Азовского и Черного морей не так активны, как накануне праздников. Ставки на азовском рынке потеряли доллар по […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    28.02.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 9 2019
    На рынке Азовского моря ставки наметилось некоторое оживление, похоже, фатальное падение ставок, продолжавшееся целый месяц, остановилось. Впрочем, отмечают […]
    Только для подписчиков
    2019Sea of AzovАзовское мореКаспийское море
    0
    18.02.2019
    COSCO построит до 30 балкеров
    Под проект в Гвинее
    COSCOБалкерКитай
    0
    27.03.2019
    Грузооборот российских портов в январе 2019 вырос на 5,6%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в январе 2019 года вырос в сравнении […]
    2019JanuaryPortsThroughput
    0
    12.03.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам января-февраля 2019 года перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 480,9 тыс. TEU. Это на […]
    2019КонтейнерыРЖД
    0
    09.01.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2019
    На 2 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Пусане стоимость […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    22.03.2019
    Из Китая в Калининград за 8 суток
    Первый контейнер для местного производителя
    ЕвропаЖелезная дорогаКалининградКитай
    0
    28.03.2019
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2019 вырос на 7,6%
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2019 года вырос в сравнении […]
    2019КонтейнерооборотПортыФевраль
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    Контейнерные перевозки Показать всё
    Вакансии Показать всё



    • Госрегулирование Показать всё
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    Контейнерные перевозки Показать всё
    01.04.2019 Контейнерный поезд Электроугли – Хабаровск
    01.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2019
    29.03.2019 Безработные контейнеровозы
    29.03.2019 PSA снизил прибыль
    29.03.2019 Финансы HHLA
    28.03.2019 FESCO в рублях, долларах, тоннах и TEU
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД