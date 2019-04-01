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Финансовые показатели «Евросиба»
01.04.2019

Финансовые показатели «Евросиба»

    • Транспортный бизнес ГК «Евросиб» более чем на четверть увеличил чистую прибыль в 2018 году

    «Евросиб» сформировал консолидированную финансовую отчетность по транспортно-логистической  группе – ЗАО «Евросиб СПб-ТС», ООО «ЭРВК», ООО «Евросиб-Логистика», ООО «Магистраль» – за 2018 год.

    Согласно объединенным данным, консолидированная выручка увеличилась на треть по отношению к 2017 году и составила 12,5 млрд рублей, показатель EBITDA и чистая прибыль выросли на 29% – до 3,6 и 1,7 млрд рублей соответственно.

    Как пояснили SeaNews в компании, положительная динамика финансовых показателей обусловлена увеличением производственных активов: компания приобрела дополнительный парк железнодорожного подвижного состава в лизинг, а также ростом доходности перевозок.

    В федеральный и региональные бюджеты транспортной группой «Евросиб» в общей сумме было перечислено 569,2 млн рублей налоговых отчислений.

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