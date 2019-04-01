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FESCO и Segezha обозначили намерения
01.04.2019

FESCO и Segezha обозначили намерения

    • Segezha Group и FESCO проработают возможности сотрудничества в области транспортировки готовой продукции, а также комплексного логистического сопровождения проектов создания и модернизации лесоперерабатывающих производств Segezha в регионах России. Соответствующее соглашение о намерениях подписали президент, председатель правления ООО «УК «Segezha Group» Михаил Шамолин и президент FESCO Александр Исурин в рамках Красноярского экономического форума.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, для заключения в будущем твердых контрактов стороны изучат перспективы сотрудничества по организации транспортировки и реализации логистических операций в рамках проектов модернизации и перепрофилирования АО «Сегежский ЦБК» в Республике Карелия, строительства Лесосибирского биотехнологического комплекса в Красноярском крае и строительства фанерного комбината в г. Галиче Костромской области. В частности, FESCO направит усилия на разработку эффективных транспортно-логистических решений, комплексное транспортно-экспедиционное сопровождение и обеспечение ресурсами, необходимыми для перевозки готовой продукции и негабаритных и тяжеловесных грузов. Segezha Group со своей стороны будет приглашать компании группы FESCO к участию в конкурентных закупках, связанных с транспортно-логистическим обслуживанием своих предприятий.

    Кроме того, Segezha Group и FESCO рассмотрят возможность приобретения и совместного оперирования подвижным составом и контейнерами для бесперебойного вывоза готовой продукции с предприятий УК «Сегежа групп».

    Стороны также намерены разработать общий план участия в комплексном инвестиционном проекте Красноярского края «Енисейская Сибирь», охватывающем развитие края, а также республик Хакасия и Тыва.

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