Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Соглашение между РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS
29.03.2019

Соглашение между РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS

    • АО «Российский экспортный центр» («РЭЦ»), FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS договорились о сотрудничестве в области развития экспортных перевозок грузов в контейнерах из регионов Сибири в Китай. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Красноярского экономического форума.

    РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS намерены разработать технологии доставки несырьевых товаров российского производства регулярными контейнерными поездами из Новосибирска и Красноярска в Китай через железнодорожные сухопутные пограничные переходы и «Владивостокский морской торговый порт», сообщили SeaNews в FESCO.

    FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS определят маршруты транспортировки, а также обеспечат сервисы контейнерным оборудованием, универсальными фитинговыми платформами и доступом к терминалам.

    РЭЦ со своей стороны будет способствовать продвижению экспортных сервисов и привлечению грузоотправителей на них. «Российский экспортный центр активно участвует в развитии и масштабировании железнодорожных экспортных маршрутов совместно с транспортными компаниями и операторами. Мы фиксируем рост интереса со стороны бизнеса, речь идет об экономии времени и денег в сравнении с перевозками морским транспортом. Экспортируется самая разнообразная продукция – от продовольствия и бытовой химии до строительных материалов и машиностроительных агрегатов. Такие маршруты в Китай, например, уже действуют из Калужской области и Краснодарского края, рассчитываем, что включение в проект Новосибирской области и Красноярского края позволит увеличить число компаний, которые будут наращивать объемы несырьевого экспорта в Китай», – сказал Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

    «У нас есть действующие сервисы из Красноярска и Новосибирска в провинции Китая через Владивосток, с прошлого года отправляем регулярные поезда из Красноярска в Чэнду и Сиань через Казахстан и Монголию. Мы рассчитываем, что сотрудничество с РЭЦ и Rail Cargo Logistics-RUS будет способствовать оптимизации логистических схем и росту объемов перевозки грузов в контейнерах», – отметил президент FESCO Александр Исурин.

    «Основной объем экспорта в Китай составляют пиломатериалы, отправляемые из Сибири, и в рамках новых сервисов мы планируем расширять номенклатуру несырьевой продукции», – отметил директор Rail Cargo Logistics-RUS Александр Баскаков.

    90

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.01.2019
    Экспорт черных металлов
    По итогам 11 месяцев 2018 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года […]
    2018Черные металлыЭкспорт
    0
    20.03.2019
    Лесной экспорт
    По данным ФТС РФ, российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе 2019 года составил 1,4 млн кубометров — на […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    27.03.2019
    Доходы от экспорта СПГ существенно выросли
    На рынке нефти наблюдается позитивная динамика. Еще после падения цен на нефть в конце прошлой недели на фоне […]
    2019ГазНефтепродуктыНефть
    0
    26.03.2019
    Экспорт и импорт ТНП
    Российский импорт кожаной обуви в январе этого года, по данным ФТС России, составил 5,8 млн пар, что всего […]
    2019ИмпортТНПЭкспорт
    0
    20.03.2019
    Из Архангельска в Китай
    Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка обсудили возможность доставки груза из Архангельской […]
    АрхангельскАрхангельский морской торговый портКитайКонтейнерные перевозки
    0
    20.02.2019
    Мясное ассорти
    Экспорт и импорт в 2018 году
    2018ИмпортМясоСтатистика таможни
    0
    26.03.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    В январе текущего года экспорт водки из России увеличился на 58,8 % по сравнению с тем же периодом […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    14.03.2019
    Экспорт угля и кокса
    В январе этого года объем российского экспорта каменного угля составил порядка 10,9 млн тонн – это на 2,5% […]
    2019УгольЭкспорт
    0
    28.01.2019
    О реализации механизма «одного окна»
    Для участников внешнеэкономической деятельности
    ВЭДПравительствоТехнологииЭкспорт
    1
    10.01.2019
    FESCO запускает контейнерный поезд
    Из китайского Иу в Москву
    FESCO КитайКонтейнерный поездМонголия
    0
    14.02.2019
    Экспорт цветных металлов
    Алюминий потерял в объемах и в долларах
    2018Цветные металлыЭкспорт
    0
    18.01.2019
    Лесной экспорт
    Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам 11 месяцев 2018 года составил более 17,7 млн тонн — это на […]
    2018Лесные грузыЭкспорт
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    Контейнерные перевозки Показать всё
    29.03.2019 Безработные контейнеровозы
    29.03.2019 PSA снизил прибыль
    29.03.2019 Финансы HHLA
    28.03.2019 FESCO в рублях, долларах, тоннах и TEU
    28.03.2019 Контейнерооборот Украины
    28.03.2019 Global Ports отчитался по деньгам
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД