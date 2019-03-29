Соглашение между РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS

АО «Российский экспортный центр» («РЭЦ»), FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS договорились о сотрудничестве в области развития экспортных перевозок грузов в контейнерах из регионов Сибири в Китай. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Красноярского экономического форума.

РЭЦ, FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS намерены разработать технологии доставки несырьевых товаров российского производства регулярными контейнерными поездами из Новосибирска и Красноярска в Китай через железнодорожные сухопутные пограничные переходы и «Владивостокский морской торговый порт», сообщили SeaNews в FESCO.

FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS определят маршруты транспортировки, а также обеспечат сервисы контейнерным оборудованием, универсальными фитинговыми платформами и доступом к терминалам.

РЭЦ со своей стороны будет способствовать продвижению экспортных сервисов и привлечению грузоотправителей на них. «Российский экспортный центр активно участвует в развитии и масштабировании железнодорожных экспортных маршрутов совместно с транспортными компаниями и операторами. Мы фиксируем рост интереса со стороны бизнеса, речь идет об экономии времени и денег в сравнении с перевозками морским транспортом. Экспортируется самая разнообразная продукция – от продовольствия и бытовой химии до строительных материалов и машиностроительных агрегатов. Такие маршруты в Китай, например, уже действуют из Калужской области и Краснодарского края, рассчитываем, что включение в проект Новосибирской области и Красноярского края позволит увеличить число компаний, которые будут наращивать объемы несырьевого экспорта в Китай», – сказал Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев.

«У нас есть действующие сервисы из Красноярска и Новосибирска в провинции Китая через Владивосток, с прошлого года отправляем регулярные поезда из Красноярска в Чэнду и Сиань через Казахстан и Монголию. Мы рассчитываем, что сотрудничество с РЭЦ и Rail Cargo Logistics-RUS будет способствовать оптимизации логистических схем и росту объемов перевозки грузов в контейнерах», – отметил президент FESCO Александр Исурин.

«Основной объем экспорта в Китай составляют пиломатериалы, отправляемые из Сибири, и в рамках новых сервисов мы планируем расширять номенклатуру несырьевой продукции», – отметил директор Rail Cargo Logistics-RUS Александр Баскаков.