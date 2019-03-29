Риски и вызовы в логистике

DHL опубликовал исследование, посвященное выявлению и анализу рисков сбоев в цепочке поставок. В исследовании обозначены 7 основных рисков, с которыми сталкивалась транспортно-логистическая отрасль в 2018 году – и 10, которые прогнозируются в 2019.

Главными рисками 2018 года стали:

Нестабильность грузопотоков вследствие причин скорее политического, чем экономического характера (торговая война между США и Китаем, Brexit),

Угрозы кибербезопасности,

Климатические и погодные катаклизмы – засухи, наводнения, лесные пожары, таяние льдов и низкий уровень воды – все это оказывает свое влияние на стабильность цепочек поставок.

Как отмечают в DHL Resilience360 – подразделении группы, специализирующемся на управлении рисками, в Европе больше всего происшествий, приводивших к срыву цепочек поставок, было зафиксировано в Германии и Великобритании.

Две трети серьезных сбоев были связаны с кражей грузов, пожарами на предприятиях и взрывами, а также катастрофами на железной дороге. Большинство инцидентов – 44,7% – произошло на воздушном транспорте и в наземных перевозках. Такие происшествия ломают сложившиеся логистические схемы – так, из-за железнодорожных катастроф жд сообщение прерывалось более чем на две недели.

На втором месте сбои в логистике, обусловленные социальными факторами, – забастовками и акциями протеста, – на них приходится 12,9% инцидентов. В качестве примера в DHL приводят действия «желтых жилетов» во Франции и Бельгии.

Погода также создавала проблемы для логистов – так, из-за засухи осенью и летом уровень воды в Рейне упал до рекордно низкого уровня, в результате сталелитейные производства в германии, Франции и Голландии были вынуждены объявить форс-мажор. В октябре произошло землетрясение в Греции, а Италия, Испания, Франция и Великобритания столкнулись с наводнениями.

В 2019 году и далее в будущем политические риски будут сохраняться, прогнозируют в DHL. Кроме того, компании могут столкнуться с дополнительными расходами и нестабильностью поставок вследствие нехватки сырья (вследствие, опять же, политической напряженности и закрытия поставщиков). Эта проблема может быть актуальна для отраслей, являющихся потребителями лития, кобальта и адипонитрила.

Далее, производители могут столкнуться с необходимость отзыва продукции из-за ужесточения требований со стороны регулирующих и контролирующих органов – особенно это актуально для таких сегментов как фармацевтика и медицинское оборудование, которые находятся под строгим надзором.

Наконец, в 2019 году может произойти дальнейшее ужесточение природоохранного законодательства в Азии, что затронет самые разные отрасли. Кроме того, ожидается введение новых требований о защите окружающей среды в США. В результате себестоимость ведения бизнеса во многих сегментах вырастет.