Путин о программе развития Арктики до 2035 года

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 27 февраля, сообщает пресс-служба министерства развития Дальнего Востока и Арктики.

До 1 декабря 2019 года правительство должно представить проект стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года с учетом завершения действия Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 года.

Кроме того, В.Путин дал поручение до 1 июля внести в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает специальные меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. При этом особое внимание необходимо обратить на стимулирование осуществления геологоразведочных работ и строительство объектов инфраструктуры за счет частных инвестиций, говорится в перечне поручений.

Для развития портовой инфраструктуры и строительства терминала СПГ в «Утренний» в арктическом порту Сабетта будут заложены средства в бюджете 2020 года.

«При разработке проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований на строительство терминала сжиженного природного газа и конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта и реконструкцию судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря», - отмечено в документе опубликованном на сайте Кремля.