PSA снизил прибыль

PSA International Pte Ltd опубликовал финансовые показатели за 2018 год.

Выручка группы увеличилась на 3% до 4,1 млрд сингапурских долларов (3 млрд долларов США), прибыль от операций – всего на 0,03% до 1,7 млрд сингапурских долларов (1,3 млрд долларов США).

Прибыль до уплаты налогов сократилась на 3,2% до 1,5 млрд сингапурских долларов (1,1 млрд долларов США), чистая прибыль – на 2,3% до 1,2 млрд сингапурских долларов (889,6 млн долларов США). Отчасти, отмечают в PSA, это обусловлено обесценением.

Финансовые расходы группы выросли на 28,9% до 218 млн сингапурских долларов (161 млн долларов США).

Напомним, контейнерооборот терминалов группы по итогам 2018 года увеличился на 9,1% до 81 млн TEU.