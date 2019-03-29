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29.03.2019

PSA снизил прибыль

    • PSA International Pte Ltd опубликовал финансовые показатели за 2018 год.

    Выручка группы увеличилась на 3% до 4,1 млрд сингапурских долларов (3 млрд долларов США), прибыль от операций – всего на 0,03% до 1,7 млрд сингапурских долларов (1,3 млрд долларов США).

    Прибыль до уплаты налогов сократилась на 3,2% до 1,5 млрд сингапурских долларов (1,1 млрд долларов США), чистая прибыль – на 2,3% до 1,2 млрд сингапурских долларов (889,6 млн долларов США). Отчасти, отмечают в PSA, это обусловлено обесценением.

    Финансовые расходы группы выросли на 28,9% до 218 млн сингапурских долларов (161 млн долларов США).

    Напомним, контейнерооборот терминалов группы по итогам 2018 года увеличился на 9,1% до 81 млн TEU. 

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