Плавучие электростанции «KARMOL»

MOL и турецкая Karpowership создают совместное предприятие под брендом «KARMOL» в области создания плавучих электростанций, говорится в официальном заявлении MOL.

Суда-электростанции будут вырабатывать энергию с помощью сжиженного природного газа, получаемого с плавучей регазификационной установки. Такое решение LNG-to-Powership позволит бесперебойно обеспечить электроэнергией береговые сети и наземные объекты.

В дальнейшем MOL и Karpowership будут совместно продвигать технологию LNG-to-Powership на отдельные рынки, а в ближайшее время компании намерены реализовать несколько проектов в этой области.