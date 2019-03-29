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Плавучие электростанции «KARMOL»
29.03.2019

Плавучие электростанции «KARMOL»

    • MOL и турецкая Karpowership создают совместное предприятие под брендом «KARMOL» в области создания плавучих электростанций, говорится в официальном заявлении MOL.

    Суда-электростанции будут вырабатывать энергию с помощью сжиженного природного газа, получаемого с плавучей регазификационной установки. Такое решение LNG-to-Powership позволит бесперебойно обеспечить электроэнергией береговые сети и наземные объекты.

    В дальнейшем MOL и Karpowership будут совместно продвигать технологию LNG-to-Powership на отдельные рынки, а в ближайшее время компании намерены реализовать несколько проектов в этой области.

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