Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Негабаритчики» встречаются в Санкт-Петербурге
29.03.2019

«Негабаритчики» встречаются в Санкт-Петербурге

    • 5 апреля 2019 в Санкт-Петербурге состоится V юбилейная конференции BREAKBULK RUSSIA. В течение пяти лет форум остаётся авторитетной площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы логистики особо тяжелых и негабаритных грузов. Ежегодно основные игроки на рынке КТГ собираются в крупнейшем портовом городе России.

    В этом году на конференцию прибудут более 150 делегатов из России, Беларуси, Казахстана, Грузии, Эстонии, Латвии, Германии и Словакии. Среди участников представители компаний: China Petroleum Engineering and Construction Corporation,  HDEnergo, SIEMENS Transformers, Sandvik Mining and Rock Technology, Атомэнергопром, ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ, Джон Дир  Русь, Ижорские заводы,  СИЛОВЫЕ МАШИНЫ, РЖД, DFDS Seaways, CMA CGM, Волго-Балтик Логистик   и др.

    Среди тем, которые затронут выступающие на конференции, станут проблемы  правового регулирования перевозки крупногабаритных грузов и получения спецразрешений, ситуация на рынке РО-РО перевозок на Черном море и Балтике, роль железной дороги в логистике проектных грузов.

    Для регистрации необходимо заполнить заявку на сайте мероприятия - http://breakbulkevent.com

    Более подробная информация о конференции на сайте или через Оргкомитет:

    Елена Куликова

    ek@breakbulkevent.com

    Моб. тел.: +7 968 6692178

    129

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.01.2019
    Завершено формирование программы XXII Московского Международного Логистического Форума
    21 января завершено формирование программы XXII Московского Международного Логистического Форума (ММЛФ-2019). В основной день Форума – 14 февраля, […]
    Конференция
    0
    11.03.2019
    3-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2019»
    5 марта в Москве в рамках Транспортного дня прошла 3-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2019» - ежегодное деловое […]
    Конференция
    0
    05.03.2019
    Негабарит из Финляндии в Сибирь
    «РЖД Логистика» поделилась опытом перевозки негабаритного оборудования из Финляндии в Иркутскую область для одного из целлюлозно-бумажных комбинатов Группы […]
    HeavyliftЖ/д перевозкиНегабаритРЖД Логистика
    0
    01.02.2019
    Конференция «Контейнеры и контейнерные перевозки. Актуальные вопросы, идеи, решения»
    20-21 февраля 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет конференция «Контейнеры и контейнерные перевозки. Актуальные вопросы, идеи, решения», организованная Российским […]
    Конференция
    0
    22.03.2019
    COSCO открывает сервис на Петербург
    COSCO запускает новый еженедельный фидерный сервис RFS4 с заходом в Петербург. Как рассказали SeaNews в российском подразделении COSCO, […]
    COSCOБронкаКонтейнерные перевозкиСанкт-Петербург
    0
    24.01.2019
    Атомная отгрузка – видео
    «Атомэнергомаш» поделился видео отгрузки из порта Санкт-Петербург оборудования для атомной электростанции «Куданкулам» в Индии. Все подробности – в […]
    HeavyliftБольшой порт Санкт-Петербург ГрузоперевозкиИндия
    0
    21.01.2019
    Контейнерные и Ро-Ро перевозки на Черном море
    Приглашаем принять участие в конференции «Контейнерные и Ро-Ро перевозки на Черном море», 17 мая, Новороссийск, Отель Hilton Garden Inn. […]
    Конференция
    0
    08.02.2019
    3-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2019»
    3-я Международная транспортная конференция «ShippingRu 2019» - ежегодное деловое мероприятие, посвященное вопросам текущего положения на рынке морских перевозок […]
    Конференция
    0
    11.03.2019
    15 международная конференция «Мультимодальные перевозки опасных грузов и контейнеров»
    Петродворец, отель «Новый Петергоф», 4-5 апреля 2019 Эффективность экономического развития государства во многом зависит от существующей системы технического […]
    Конференция
    0
    15.01.2019
    Из Архангельска в Новый Уренгой
    Саратовский филиал «РЖД Логистики» перевез технику для месторождения в Новом Уренгое
    HeavyliftЖ/д перевозкиНегабаритНефтегаз
    0
    09.01.2019
    Предложения от отрасли
    Сводный список экспертных предложений и инициатив для региональных и федеральных органов власти по итогам бизнес-сессии «Порты и верфи России: новые точки роста экономики» в Новороссийске
    Азово-Черноморский бассейнИнвестпроектКонференцияКрым
    0
    11.03.2019
    RailRu 2019: рынок жд перевозок промышленных грузов
    05 марта в Москве в рамках Транспортного дня прошла 2-я Международная транспортная конференция «RailRu 2019: рынок жд перевозок […]
    Конференция
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    Контейнерные перевозки Показать всё
    29.03.2019 Безработные контейнеровозы
    29.03.2019 PSA снизил прибыль
    29.03.2019 Финансы HHLA
    28.03.2019 FESCO в рублях, долларах, тоннах и TEU
    28.03.2019 Контейнерооборот Украины
    28.03.2019 Global Ports отчитался по деньгам
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД