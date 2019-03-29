«Негабаритчики» встречаются в Санкт-Петербурге

5 апреля 2019 в Санкт-Петербурге состоится V юбилейная конференции BREAKBULK RUSSIA. В течение пяти лет форум остаётся авторитетной площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы логистики особо тяжелых и негабаритных грузов. Ежегодно основные игроки на рынке КТГ собираются в крупнейшем портовом городе России.

В этом году на конференцию прибудут более 150 делегатов из России, Беларуси, Казахстана, Грузии, Эстонии, Латвии, Германии и Словакии. Среди участников представители компаний: China Petroleum Engineering and Construction Corporation, HDEnergo, SIEMENS Transformers, Sandvik Mining and Rock Technology, Атомэнергопром, ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ГАЗПРОМНЕФТЬ-СНАБЖЕНИЕ, Джон Дир Русь, Ижорские заводы, СИЛОВЫЕ МАШИНЫ, РЖД, DFDS Seaways, CMA CGM, Волго-Балтик Логистик и др.

Среди тем, которые затронут выступающие на конференции, станут проблемы правового регулирования перевозки крупногабаритных грузов и получения спецразрешений, ситуация на рынке РО-РО перевозок на Черном море и Балтике, роль железной дороги в логистике проектных грузов.

Для регистрации необходимо заполнить заявку на сайте мероприятия - http://breakbulkevent.com

Более подробная информация о конференции на сайте или через Оргкомитет:

Елена Куликова

ek@breakbulkevent.com

Моб. тел.: +7 968 6692178