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TEU и деньги HHLA
29.03.2019

Финансы HHLA

    • Hamburger Hafen und Logistic AG (HHLA) опубликовала финансовый отчет за 2018 год.

    Выручка по группе увеличилась на 3,1% до 1,29 млрд евро, показатель EBITDA – на 7,7% до 318,5 млн евро, операционная прибыль – на 17,9% до 204,2 млн евро.

    Прибыль после уплаты налогов выросла на 30,8% до 138,5 млн евро, прибыль после уплаты налогов и вычета доли миноритарных акционеров – на 38,5% до 112,3 млн евро.

    В портово-логистическом дивизионе выручка увеличилась на 3,1% до 1,25 млрд евро, EBITDA – на 8,5% до 297,8 млн евро, операционная прибыль – на 20,3% до 188,4 млн евро. Прибыль после уплаты налогов и вычета доли миноритарных акционеров выросла на 44,5% до 102,9 млн евро.

    Выручка от перевалки контейнеров увеличилась на 1,7% до 758,9 млн евро, от интермодальных перевозок – на 4,8% до 433,8 млн евро. Операционная прибыль в контейнерном сегменте выросла на 20,3% до 131,6 млн евро, в интермодальном – на 27,5% до 89,1 млн евро.

    При этом рост контейнерооборота в контейнером сегменте составил 1,9% (до 7,3 млн TEU), в интермодальном сегменте объем перевозок остался на прошлогоднем уровне (1,48 млн TEU).

    Правление и Наблюдательный совет компании будут рекомендовать акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 0,8 евро на акцию (в прошлом году выплаты составляли 0,67 евро на акцию).

     

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