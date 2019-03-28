В этом году после годичного перерыва оргкомитет St-Petersburg Freight Cup 2019 принял решение возобновить традицию и провести очередной – седьмой по счету турнира по мини-футболу между участниками петербургского контейнерного рынка.

Как рассказал SeaNews идейный вдохновитель и бессменный председатель оргкомитета турнира Александр Бовбель, готовность принять участие в турнире уже изъявили 6 команд.

Кто желает присоединиться – сообщайте об этом нам на editor@seanews.ru или непосредственно в оргкомитет на abovbel@rhinotrans.com.

SeaNews будет поддерживать St-Petersburg Freight Cup 2019 – информационно и морально.