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St-Petersburg Freight Cup 2019
28.03.2019

St-Petersburg Freight Cup 2019

    • В этом году после годичного перерыва оргкомитет St-Petersburg Freight Cup 2019 принял решение возобновить традицию и провести очередной – седьмой по счету турнира по мини-футболу между участниками петербургского контейнерного рынка.

    Как рассказал SeaNews идейный вдохновитель и бессменный председатель оргкомитета турнира Александр Бовбель, готовность принять участие в турнире уже изъявили 6 команд.

    Кто желает присоединиться – сообщайте об этом нам на editor@seanews.ru или непосредственно в оргкомитет на abovbel@rhinotrans.com.

    SeaNews будет поддерживать St-Petersburg Freight Cup 2019 – информационно и морально.

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