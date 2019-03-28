СПГ-терминал в Рени

Ренийский филиал Администрации морских портов Украины рассматривает возможность привлечения инвесторов для реализации проекта государственно-частного партнерства по созданию терминала для принятия, накопления, хранения и бункеровки судов со сжиженным природным газом в морском порту Рени. Как сообщили SeaNews в АМП Украины, проект предусматривает строительство СПГ-терминала и плавпричала для бункеровки судов на территории «Базы технического обслуживания» морского порта Рени.

Реализовать проект предполагается в 2020-2025 годах. Будущий СПГ-терминал планируется разместить на площади 4 га в специальной экономической зоне «Рени». «Близость международной трассы Одесса – Бухарест наряду с возможностью использования существующих активов и смежной инфраструктуры делает проект СПГ-терминала перспективным и выгодным как для государства, так и для потенциального частного инвестора», – считают в АМП Украины. Кроме того, среди преимуществ для частного инвестора отмечается возможность получения международных и европейских грантов, участие в международных программах по строительству СПГ-терминалов с целью снижения экологической нагрузки на окружающую среду, а также включение дунайских портов Украины в Европейскую транспортную сеть (TEN-T).

Актуальность создания СПГ-терминала, помимо прочего, обусловлена необходимостью оборудования станций бункеровки судов сжиженным природным газом в морских портах Украины, отмечают в АМП Украины. До 2025 года, в соответствии с Директивой 2014/94/EU в морских портах должно быть установлено достаточное количество СПГ-терминалов. К тому же, количество судов в мире, которые работают на сжиженном газе, с каждым годом увеличивается.

Ожидается, что реализация инвестпроекта будет способствовать росту количества судозаходов в порт Рени. Отметим, что и руководство порта, и правительство страны не первый год пытается реанимировать порт, увеличив деловую активность в Рени путем создания СЭЗ «Рени», а также приватизировав ГП «Ренийский морской торговый порт». Если говорить о грузообороте, то если еще 5 лет назад объем перевалки порта составлял порядка 3 млн тонн, то по итогам 2018 года было уже 1,3 млн тонн. В советское время Ренийский порт занимал 6 место по объему грузооборота в Советском Союзе, уступая только морским портам.