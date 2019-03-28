На Samsung Heavy Industries подали в суд

Petrobras America, дочерняя компания бразильской государственной нефтяной Petroleo Brasileiro, подала иск против Samsung Heavy Industries (SHI), требуя возмещения материального ущерба в размере 250 млн долларов. Дело будет рассматриваться в окружном суде Техаса в США.

Как сообщает южнокорейский Pulse со ссылкой на SHI, Petrobras America потребовала возмещения многомилионных убытков за чрезмерную стоимость фрахта бурового судна. Контракт был подписан в 20007 году. В 2011 году судно было сдано в эксплуатацию американскому судовладельцу Pride Global. Тогда же Petrobras America подписал с Pride Global отдельный договор фрахтования сроком на пять лет.

Petrobras America заявил о том, что брокерское вознаграждение, уплаченное Samsung Heavy Industries при заключении контракта с Pride Global, было использовано не по назначению. Комиссионные посреднику между верфью и заказчиком обычно выплачиваются при подписании контракта на строительство.

SHI заявил, что не имеет отношения к договору фрахтования, подписанном между Petrobras America и Pride Global. Компания намерена собрать группу юридических и технологических консультантов, чтобы отстаивать свою позицию в суде.