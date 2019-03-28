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28.03.2019

Global Ports отчитался по деньгам

    • Global Ports Investments опубликовал сводную консолидированную финансовую отчетность и основные операционные показатели за 2018 год.

    Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы вырос по итогам года на 12,2%, что опережает среднерыночный рост, составивший 10%. Global Ports перевалил 1,352 млн TEU из 4,87 млн TEU российского морского контейнерооборота. Таким образом, на долю группы приходится 27,8% российского контейнерного рынка.

    Консолидированный оборот навалочных грузов на терминалах группы увеличился на 15,9% до 3,12 млн тонн. Как отмечают в Global Ports, этот показатель является рекордным за всю историю группы, его достижению способствовал рост объемов навалочных грузов на терминалах «Петролеспорт» и УЛКТ. Напомним, в декабре прошлого года Global Ports начал перевалку на УЛКТ угля. 

    Выручка группы выросла на 4% и составила 343,6 млн долларов. Валовая прибыль увеличилась на 14% до 207,6 млн долларов, скорректированный показатель EBITDA – на 7,8% до 217,3 млн долларов, чему, отмечают в компании, способствовал строгий контроль издержек. Совокупные операционные денежные затраты за отчетный период сократились на 2,0%, несмотря на двузначный рост оборота как по контейнерным, так и неконтейнерным грузам. Совокупные операционные денежные затраты в валютном выражении выросли примерно на 5,8%.

    Операционная прибыль составила 131,6 млн долларов против операционного убытка 5,3 млн долларов за 2017 год. «Такой существенный рост был обусловлен ростом валовой прибыли и тем фактом, что в результатах 2017 года были отражены негативные неденежные факторы, такие как списание, убыток по доле Группы в результатах совместных предприятий, а также возврат производных убытков, которые ранее были признаны в составе прочего совокупного дохода», – поясняют в Global Ports.

    Убыток до налогообложения вырос с 24,1 млн долларов в 2017 г. до 53,6 млн долларов в 2018 году. Как уточняют в компании, изменение вызвано падением курса российского рубля, что выразилось в потере или переоценке номинированных в долларах США заимствований у дочерних компаний группы, использующих российский рубль как основную валюту.

    Чистый долг группы сократился еще на 85,6 млн долларов, соотношение чистого долга и скорректированного показателя EBITDA сократилось до 3,6 по состоянию на 31 декабря 2018 года по сравнению с 4,3 на конец 2017 года.

    Капитальные затраты группы на денежной основе в 2018 году составили 40,8 млн долларов и были связаны преимущественно с плановой модернизацией существующего оборудования контейнерных терминалов и оборудования для перевалки угля на ВСК, а также реализацией мер по охране окружающей среды в проектах по перевалке угля.

    При этом капитальные затраты на поддержание инфраструктуры и оборудования остались в пределах среднесрочного ориентира группы в 25-35 млн долларов в год, остальные капзатраты были связаны с инвестициями в новый комплекс по перевалке угля на УЛКТ.

    Чистые денежные средства от операционной деятельности выросли на 0,4 млн долларов, или на 0,2% до 174,3 млн долларов.

    Комментируя итоги года, генеральный директор УК «Глобал Портс» Владимир Бычков отметил: «В 2018 году Global Ports вновь стал набирать обороты. Мы добились опережающих рынок темпов роста контейнерооборота и в очередной раз продемонстрировали качественные результаты по обработке навалочных грузов. Рост объемов в сочетании со строгим контролем расходов привели к росту скорректированного показателя EBITDA и маржи по EBITDA. Мы обеспечили существенный свободный денежный поток и продолжили снижение долговой нагрузки, сократив соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA до самого низкого уровня с 2014 года (3,6)».

    «Создание дополнительных источников выручки, фокус в нашей стратегии, тоже дает результаты: неконтейнерный бизнес теперь составляет более четверти от общей выручки Группы. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию новый комплекс по перевалке угля на территории «Усть-Лужского контейнерного терминала», расширив свои возможности в этом направлении».

    «Анализ отрасли показывает, что на российском контейнерном рынке происходят очень значительные изменения. За последние пять лет объемы груженого экспорта контейнеров выросли на 76%, объемы импорта и экспорта стали гораздо более сбалансированными. И мы должны меняться вместе с рынком или даже быстрее. Наша ключевая задача – сохранить свою способность использовать возможности роста на контейнерном и неконтейнерном рынках, обеспечив дополнительную загрузку уникальной сети терминалов Global Ports».

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