CEO Containerships уходит в отставку

CEO Containerships Кари-Пекка Лааксонен принял решение уйти в отставку. Заседание Совета директоров Containerships соберется 29 марта с тем, чтобы определиться с его преемником, говорится в официальном заявлении компании.

В совет директоров Containerships поступило предложение от CMA CGM Group о назначении новым CEO Клода Лебеля, который в настоящее время занимает должность CEO Mac Andrews.

Кари-Пекка Лааксонен, занимавший должность CEO Containerships с 2012 года, останется на своем посту до тех пор, пока новый CEO не приступит к своим обязанностям.