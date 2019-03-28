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CEO Containerships уходит в отставку
28.03.2019

CEO Containerships уходит в отставку

    • CEO Containerships Кари-Пекка Лааксонен принял решение уйти в отставку. Заседание Совета директоров Containerships соберется 29 марта с тем, чтобы определиться с его преемником, говорится в официальном заявлении компании.

    В совет директоров Containerships поступило предложение от CMA CGM Group о назначении новым CEO Клода Лебеля, который в настоящее время занимает должность CEO Mac Andrews.

    Кари-Пекка Лааксонен, занимавший должность CEO Containerships с 2012 года, останется на своем посту до тех пор, пока новый CEO не приступит к своим обязанностям.

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