ТрансКонтейнер увеличил прибыль по МСФО

ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало аудированную консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год.

Выручка увеличилась на 17,4% до 77 млрд рублей. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, составила 31,3 млрд рублей, на 12,6% больше, чем годом ранее.

Операционные расходы составили 66,9 млрд рублей, на 14,5% больше, в 2017 году. Операционные расходы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, увеличились на 2,7% до 21,2 млрд рублей.

Операционная прибыль выросла на 48,6% и составила 11,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 9,5 млрд рублей, на 45,5% больше, чем годом ранее.

По состоянию на 31 декабря 2018 года активы группы составляли 68,1 млрд рублей, долг был представлен двумя выпусками рублевых облигаций и составлял 11,3 млрд рублей, чистый долг – 1,8 млрд рублей.