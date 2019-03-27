Ро-ро сервис в Новороссийске

Об особенностях перевозок с использованием ролл-трейлеров в целом и в порту Новороссийск в частности рассказал на XV Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2019» в Геленджике директор по продажам TMBC Logistics Ltd Александр Булыгин. Начал он с уточнения терминологии.

«Если говорить о ролл-трейлерах, то на ум приходят два слова, «Терберг» и «МАФИ», ассоциирующиеся с перевозками грузов в спецтрейлерах на ролкерах. «Терберг» – тягач, «МАФИ» – прицеп. Terberg является специализированным производителем автомобилей в Голландии, предлагающим специальные грузовые автомобили и оборудование к ним, точнее, «Терберг» – это ро-ро тягач, оборудованный специальным сцепным устройством или «гузнеком» (gooseneck). Бренд имеет патент на сцепное устройство «safeneck». MAFI также является специализированным производителем грузовых автомобилей и трейлеров. Именно эта компания в 1960-х годах предложила инновацию для развивающегося ро-ро рынка. Бренд MAFI предлагает рынку как ро-ро тягачи, так и всевозможные прицепы. В практике мы используем слово «МАФИ», подразумевая ролл-трейлер», – пояснил А.Булыгин.

Ролл трейлер представляет из себя площадку для размещения груза и несколько осей с установленными на них колесами. Существуют разные типоразмеры ролл-трейлеров, от 20 до 80 футов с максимальным ограничением веса не более 140 тонн. Несмотря на весовые ограничения, основной лимит по весу накладывается грузоподъемностью рампы или нагрузкой на причал или ро-ро понтон.

А.Булыгин привел примеры рекордных размеров, перевозимых на ролл-трейлерах. Так, в 2017 году Hoegh Autoliners доставил сушильный барабан весом 90 тонн и диаметром 7,25 метра из Испании в Австралию, а также катамаран шириной 7,1 метра из Бельгии в Австралию. Для этих проектов использовались сдвоенные 40-футовые ролл-трейлеры, зацепляемые специальным парным гузнеком. «То, что для нас в привычном понимании перевозится трамповыми судами, можно перевозить с помощью ролл-трейлеров».

Использования ролл-трейлеров в проектной логистике предопределено как альтернатива 40-футовым контейнерам. Кроме того, они используются при перевозке ж/д вагонов, морских яхт, транспортных средств, контейнеров и генеральных грузов. Ролл-трейлеры востребованы для единичных грузов, которые слишком велики для контейнеров или имеют бюджет, недостаточный для трамповой перевозки.

Достоинствами таких перевозок является сервис по расписанию, груз на ролл-трейлере в случае проектной логистики не поднимается высоко, а также более комфортные условия перевозки. Перевозки в ролл-трейлерах доступны из портов только при наличии ро-ро терминала, регулярного сервиса и парка оборудования.

Главным недостатком ролл-трейлеров является отсутствие на каждом ро-ро терминале оборудования, позиционирование которого требует времени. Депо с ролл-трейлерами разбросаны по ключевым портам-хабам, с доступностью для периферийных портов не ранее, чем через 20-30 дней. Перевозки в ролл-трейлерах предполагают бюджет, сравнимый с flat rack, – в зависимости от направления от 3 тыс. долларов за трейлер на короткие плечи и до 30 тыс. за трейлер на перевозах между континентами.

В настоящее время контейнерная логистика и контейнерные линии постепенно выхватывают часть рынка, которая традиционно принадлежала ро-ро логистике. Связано это в первую очередь с экологическими требованиями.

Второй немаловажный фактор развития – конкуренция внутри ро-ро сегмента между конвенциональными ро-ро судами и автомобилевозами (PCTC). «Для понимания, пожалуй, единственным сходством между этими судами является наличие рампы, в остальном это два функционально совершенно разных транспортных средства», – пояснил А.Булыгин. Рынок конвенциональных ролкеров, отметил он, сократился на 34% только за последние 4 года.

Отдельно А.Булыгин остановился на рейтинге операторов. На сегодняшний день самым крупным оператором ролл-трейлеров в мире является, несомненно, WWL с парком около 7000 единиц. Hoegh Autoliners оперирует 3300 ролл-трейлерами, занимая вторую строчку. Из конвенциональных ро-ро операторов – Grimaldi управляет 2000 единиц. В Черноморском бассейне на всех 9 существующих ро-ро сервисах перевозится не более 50 ролл-трейлеров одновременно. И только одна линия – Neptune Lines – представляет решения по соединению Новороссийска, Констанцы, Поти, Черноморска и Варны с крупнейшими ро-ро хабами в Средиземном море. Максимальные ограничения по весу в этих портах для ролл-трейлеров в среднем не превышают 50 тонн. В настоящий момент все ключевые порты Черного моря обладают инфраструктурой для отправки грузов в мафи-трейлерах, за исключением, как это ни странно, порта Констанца.

Neptune Lines с момента запуска в 2014 году сервиса на Новороссийск обслуживает «Новорослесэкспорт» в среднем 28 раз в году, или каждые 14 дней со строгим расписанием по 1 и 15 числам месяца. Среднее время грузовых операций в порту в 2015-2018 годах составило менее 6 часов, что позволяет ро-ро сервису выживать на терминале, где приоритет отдается контейнерным сервисам и генеральным грузам. Именно быстрая обработка линейного судна позволила убедить менеджмент группы НМТП в 2014 году сохранить это сервис в Новороссийске, подчеркнул В.Булыгин. «На этом фоне, технология ролл-трейлеров может быть предложена для экспортеров пиломатериала. Лесной порт пытается контейнеризировать экспорт леса, так как ролл-трейлеры не решат всей проблемы, но способны конкурировать с контейнерными ставками на ряде направлений, оптимизируя грузовые процессы порта».

В марте 2018 года, рассказал он, компания TMBCL, агент Neptune Lines и оператор ро-ро компаунда в Лесном порту, провела блиц-опрос клиентов и партнеров в части перспектив ролл-трейлеров на ро-ро сервисах Черноморского бассейна. Результаты опроса: 95% опрошенных утверждают, что ролл-трейлеры однозначно являются альтернативным решением для 40-футовых Flat Rack контейнеров, позволяя перевозить грузы весом свыше 37 тонн (лимит для 40’ Flat Rack в Новороссийске) и исключая перевозку на палубе. Опрос показал, что ролл-трейлеры востребованы в значительной мере для проектных грузов (55%), однако рынок также рассматривает как потенциальные грузопотоки металлопродукцию (24%), пиломатериал (14%) и контейнеры с IMO грузами (4%). Более 77% респондентов считают, что перевозки в ролл-трейлерах из Новороссийска будут привлекательны только при формировании конкурентного ценового решения, в то время как 23% сослались на диверсификацию логистических решений в портфеле любого экспедитора при наличии парка ролл-трейлеров в Новороссийске.

Развитие транспортной логистики в рамках ключевого порта для России невозможно без ролл-трейлеров, и практика покажет, насколько эта технология приживется в Новороссийске, резюмировал А.Булыгин.