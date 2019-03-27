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Продуктовый импорт
27.03.2019

Продуктовый импорт

    • По итогам первого месяца текущего года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию России снизился. Отметим, что по сравнению с декабрьским показателем в январе ввоз практически всех исследуемых продуктов питания на территорию РФ упал. 

    По сравнению с январем 2018 года ввоз мяса свежего и мороженого снизился на 22,7%, составив 25,6 тыс. тонн.

    По данным Федеральной таможенной службы, свежего и мороженого мяса птицы за отчетный месяц импортировали на 8,2% меньше, чем годом ранее, – 13,4 тыс. тонн. Рыбы ввезли на 17,8% меньше, чем в январе прошлого года, ее объем составил 32,3 тыс. тонн

    В то же время выросли поставки изделий и консервов из мяса – на 22,2%, однако объем их небольшой – 1,1 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам января 2019 года увеличились по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 25,2%, составив 15,9 тыс. тонн. Также вырос импорт сыра и творога – на 9%, до 18,2 тыс. тонн.

    Сливочного масла было импортировано 9,1 тыс. тонн, что на 54,2% больше, чем в январе 2018 года.

    Импорт растительного масла снизился на 44,4% до 0,5 тыс. тонн. В январе выросли объемы импортного пальмового масла – на 3,7% (до 75,4 тыс. тонн).

    Импорт цитрусовых за январь 2019 года увеличился на 28%, их объем достиг порядка 247,4 тыс. тонн. Из фруктов в Россию в январе также ввозили яблоки – 90,8 тыс. тонн (+8,2% к январю 2018 года) и бананы – 138,5 тыс. тонн (-2,2% к январю 2018).

    По итогам отчетного месяца поставки сахара-сырца упали на 25%, составив 0,3 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара, напротив, вырос – на 2,3% до 26,3 тыс. тонн.

    Поставки кофе на российский рынок увеличились на 1,3% (до 16,1 тыс. тонн), чая, напротив, снизились – на 21,1% (до 9,7 тыс. тонн).

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