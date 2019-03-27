Первый груз для «Арктик СПГ-2»

Контейнеровоз «Севморпуть» доставил первую партию груза для проекта «Арктик СПГ-2», сообщает пресс-служба «Росатомфлота». 26 марта атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» прибыл к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове. На его борту находится разнородный генеральный груз объемом 29 тыс. фрахтовых единиц. Продукция российских предприятий предназначена для проекта «Арктик СПГ-2».

«Переход из Архангельска прошел в штатном режиме и занял пять суток, – отметил директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. – Атомный контейнеровоз «Севморпуть» самостоятельно проследовал через Карские ворота, продемонстрировав отличные судоходные качества. В Обской губе транспортное судно с ядерной энергетической установкой взяло под проводку атомный ледокол «50 лет Победы», а затем атомоход «Таймыр» обеспечил постановку контейнеровоза к месту выгрузки».

В настоящее время экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» приступил к выгрузке на ледовый припай труб, металлоконструкций, контейнеров и строительной техники.

«Наши судовые грузовые устройства позволяют максимально эффективно осуществлять выгрузку на необорудованный берег, – сказал капитан атомного контейнеровоза «Севморпуть» Фарид Габбасов. – Экипаж обладает успешным опытом подобных работ. По нашим прогнозам, выгрузка завершится не ранее 5 апреля».

После этого атомный контейнеровоз «Севморпуть» вновь выйдет в направлении морского порта Архангельск. В апреле судно Росатомфлота доставит вторую партию груза для проекта «Арктик СПГ-2».