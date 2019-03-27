Новый CEO в HMM

Совет директоров Hyundai Merchant Marine (HMM) назначил новым президентом и CEO компании Чэ-хун Пэ. Решение было принято на 43 общем собрании акционеров. Он был рекомендован специальным комитетом, возглавляемым представителем Korea Development Bank, который занимался рассмотрением кандидатур.

Как отмечают в HMM, ожидается, что Чэ-хун Пэ будет решать проблемы компании, исходя из интересов ее клиентов, его приоритетом будут инновационный подход к управлению и усиление позиций в сфере продаж. Еще до формального назначения он встречался с топ-менеджментом HMM в офисе компании, чтобы всесторонне изучить текущую ситуацию и перспективы бизнеса.

В начале карьеры в 1990 году Ч.Пэ работал в LG Semicon в качестве директора по маркетингу, в 1997 году занял должность президента LG Semicon America. В 2004 году перешел в LG Electronics MC (Mobile Communications) Overseas Marketing, где занимал пост вице-президента. С 2010 по 2016 год занимал должность CEO Pantos Logistics.