Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российских портов в январе 2019 вырос на 5,6%
27.03.2019

Грузооборот российских портов в январе 2019 вырос на 5,6%

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в январе 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 5,6%.

    При этом объем перевалки экспортных грузов увеличился на 6,2%, транзитных – на 9%, импортных – на 4,2%. В то же время каботажных грузов было обработано на 0,7% меньше, чем в январе 2018 года.

    В январе 2019 года через российские порты прошло 39416,9 тыс. тонн наливных грузов, что на 9,8% больше чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 15288,9 тыс. тонн (+6,1%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4243,6 (+10,9%).

    По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка генеральных грузов сократилась на 18,5% до 4705,2 тыс. тонн, лесных – на 22,2% до 326,3 тыс. тонн, насыпных – на 1,6% до 3627,1 тыс. тонн.

    Иконка информация о ПОРТСТАТ

    ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ

    • помесячная динамика контейнеро/грузооборота порта или терминала в деталях
    • показатели деятельности любого стивидора
    • детали по импорту/экспорту/транзиту и каботажу груженых/порожних
    • исторические данные с 2015 года

    Все это доступно в статистическом онлайн сервисе ПОРТСТАТ

    Наибольший объем грузооборота приходился на порты Азово-Черноморского бассейна и составил 20990,9 тыс. тонн (+5%). На втором месте – порты Балтийского бассейна. В январе 2019 года они перевалили 20910,5 тыс. тонн грузов (-0,1%).

    Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,6% до 15853,6 тыс. тонн.

    Грузооборот портов Арктического бассейна в январе этого года составил 9371,7 тыс. тонн (+25,3%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 481,3 тыс. тонн грузов, что на 3,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    Грузооборот российских портов в январе 2019 вырос на 5,6%
    143

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.03.2019
    Продуктовый импорт
    По итогам первого месяца текущего года ввоз мяса и мясопродуктов на территорию России снизился. Отметим, что по сравнению […]
    2019ИмпортПродукты питания
    0
    13.03.2019
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ, Обновлены данные по грузообороту российских портов за февраль 2019 года - online сервис ПОРТСТАТ […]
    2019ФевральЯнварь
    0
    10.01.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 2 2019
    Праздники наконец-то закончились, и игроки постепенно возвращаются к привычному рабочему режиму.  В последнее время произошло несколько событий, которые […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    18.03.2019
    Динамика НМТП
    Консолидированный грузооборот группы НМТП за январь 2019 года составил 12,1 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за […]
    2019ГрузооборотНовороссийский морской торговый портПриморский торговый порт
    0
    05.02.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь этого года возросла на 3,4% по сравнению […]
    2019РЖДЭкспорт
    0
    11.01.2019
    Top-25 контейнерных линий
    По состоянию на 1 января 2019 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, с учетом дочерних и […]
    Только для подписчиков
    20182019Контейнерная линияКонтейнерные перевозки
    0
    11.03.2019
    Грузооборот российского транспорта
    По итогам первого месяца 2019 года перевозки грузов российским транспортом составили 571,3 млн тонн. Это на 4,3% больше […]
    2019АвтотранспортГрузооборотМорской транспорт
    0
    26.03.2019
    Экспорт и импорт подакцизных грузов
    В январе текущего года экспорт водки из России увеличился на 58,8 % по сравнению с тем же периодом […]
    2019ИмпортПодакцизные товарыЭкспорт
    0
    11.03.2019
    Грузы РЖД
    Погрузка на сети РЖД в январе-феврале 2019 года увеличилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года […]
    2019ПогрузкаРЖД
    0
    14.03.2019
    Грузооборот портов Южного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    15.03.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 10
    На 10 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались на […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    22.01.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Ноябрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018Дальний ВостокКонтейнерооборотНоябрь
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    Контейнерные перевозки Показать всё
    27.03.2019 ТрансКонтейнер увеличил прибыль по МСФО
    26.03.2019 OOIL видит риски
    25.03.2019 Контейнерный поезд Трофимовский-2 – Клещиха
    25.03.2019 Hapag-Lloyd увеличил прибыль
    25.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2019
    22.03.2019 Новороссийские контейнерные тренды
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД