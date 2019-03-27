Грузооборот российских портов в январе 2019 вырос на 5,6%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в январе 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 5,6%.

При этом объем перевалки экспортных грузов увеличился на 6,2%, транзитных – на 9%, импортных – на 4,2%. В то же время каботажных грузов было обработано на 0,7% меньше, чем в январе 2018 года.

В январе 2019 года через российские порты прошло 39416,9 тыс. тонн наливных грузов, что на 9,8% больше чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 15288,9 тыс. тонн (+6,1%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4243,6 (+10,9%).

По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка генеральных грузов сократилась на 18,5% до 4705,2 тыс. тонн, лесных – на 22,2% до 326,3 тыс. тонн, насыпных – на 1,6% до 3627,1 тыс. тонн.

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Наибольший объем грузооборота приходился на порты Азово-Черноморского бассейна и составил 20990,9 тыс. тонн (+5%). На втором месте – порты Балтийского бассейна. В январе 2019 года они перевалили 20910,5 тыс. тонн грузов (-0,1%).

Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4,6% до 15853,6 тыс. тонн.

Грузооборот портов Арктического бассейна в январе этого года составил 9371,7 тыс. тонн (+25,3%).

Порты Каспийского бассейна обработали 481,3 тыс. тонн грузов, что на 3,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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