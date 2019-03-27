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DP World остается в Констанце
27.03.2019

DP World остается в Констанце

    • DP World Constanta продлила концессионное соглашение по контейнерному терминалу в порту Констанца на 30 лет, сообщает Emirates News Agency. Согласно документу, DP World Constanta будет управлять Constanta Container Terminal до 2049 года.

    Пропускная способность Constanta Container Terminal составляет 1 млн TEU с возможностью увеличения объемов до 4,5 млн TEU. Терминал обслуживает внутренний рынок Румынии и Центральной Европы – через него идет трансшипмент на фидерные сервисы на/из России, Украины, Болгарии, Грузии и Молдовы.

    DP World получил долгосрочный договор на концессию Constanta Container Terminal в 2003 году, а начал управлять терминалом в 2004 году. На данный момент пропускная способность терминала составляет 1 млн TEU, территория позволяет поэтапно довести ее до более чем 4,5 млн TEU.

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