Доходы от экспорта СПГ существенно выросли

На рынке нефти наблюдается позитивная динамика. Еще после падения цен на нефть в конце прошлой недели на фоне замедления темпов развития глобальной экономики аналитики нефтяного рыка прогнозировали дальнейшее снижение цен, а уже сегодня фьючерсы на Brent вновь закрепляются на отметке $68 за баррель. Дальнейшее ралли цен на нефть ограничивают опасения на замедление роста производственной активности в Азии, Европе и США.

Тем не менее, совокупность факторов – санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, которая в понедельник остановила работу своего основного экспортного нефтяного терминал «Хосе» из-за массовых отключений электроэнергии в стране, а также сокращение добычи в рамках ОПЕК+ поддерживают цены на нефть. В краткосрочной перспективе рост может продолжиться.

Россия в рамках сделки ОПЕК+ пока не достигла своего целевого уровня по сокращению добычи нефти, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Россия согласно своим обязательствам сокращает добычу нефти постепенно и планирует выйти на целевой уровень в конце марта – начале апреля этого года. Напомним, что страны ОПЕК+ договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из этого объема 228 тысяч баррелей приходится на Россию.

На этом фоне, по данным ФТС, российский экспорт нефти за январь 2019 года составил 20,8 млн тонн. Это на 9,5% меньше, чем было экспортировано за аналогичный месяц 2018 года и на 11,3% меньше показателя декабря прошлого года. При этом в стоимостном выражении экспорт нефти снизился одинаково – на 17,6% относительно как января, так и декабря – до 8,7 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь этого года снизился к январю 2018 года на 12,7%, но увеличился к декабрю на 10,5% – до 12,8 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки снизился к январю на 15,2%, к декабрю – на 3,4% (до 5,8 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано 4,1 млн тонн (-3,3% к январю и +7,8% к декабрю 2018 года). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива сократился к январю прошлого года на 5,1%, до 2,2 млрд долларов (-4,7% к декабрю).

Снизился в сравнении с первым и последним месяцем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 6,8% и на 5,8% соответственно (до 338,3 тыс. тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, также сократилась – на 16,6% и составила 171,8 млн долларов (-2,3% к декабрю).

Экспорт природного газа за январь 2019 года, по данным ФТС, составил 18,3 млрд кубометров, что выше показателя января прошлого года на 3,4%, но ниже декабрьского показателя на 0,5%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 26,7% – до 4,5 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам первого месяца 2019 года было экспортировано 5,4 млн тонн (рост в 2,1 раза к январю и в 3,4 раза к декабрю 2018) на сумму 750,8 млн долларов (рост в 2,3 раза к январю и рост в 2,4 раза к декабрю 2018).