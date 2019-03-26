Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Зерну нужна инфраструктура
26.03.2019

Зерну нужна инфраструктура

    • Темой доклада советника Управления государственных программ и бюджетирования Аналитического центра при правительстве РФ Дмитрия Черненка на XV Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2019» в Геленджике стала «Синхронизация ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, в том числе портовых мощностей, предназначенных для перевалки продукции агропромышленного комплекса (зерновых грузов), с планами по экспорту такой продукции».

    По словам Д.Черненка, тема была выбрана не случайно, поскольку порты Азово-Черноморского бассейна являются главными воротами для экспорта агропромышленного комплекса. В последние годы этот сектор показывает высокую положительную динамику. Экспорт зерновых грузов в 2017 году составил более 43,4 млн тонн против 33,9 млн тонн в 2016 году.

    По итогам 2018 года динамика по экспорту также положительная. Основными факторами, повлиявшие на позитивную динамику экспорта, Д.Черненок небывалый рост урожайности, увеличение спроса за рубежом и тот факт, что цены на рынках держатся на приемлемом уровне. Что касается распределения экспорта по бассейнам России, то 93,58% совокупного объема экспорта через морские порты приходится на порты Азово-Черноморского бассейна. Доля Балтийского бассейна составляет 3,16%, Каспийского бассейна – 3,01% и Дальнего Востока – 0,25%. 

    Основным видом транспорта при экспорте зерновых является морской (93%). Тем не менее, до морских портов зерно еще надо довезти, поэтому развитие автомобильной и железнодорожной составляющей должно идти в тесной связке с развитием портов и терминалов. Минсельхозом РФ были подготовлены прогнозные данные по объему экспорта – ожидается, что к 2024 году будет достигнут объем экспорта зерновых грузов почти 55 млн тонн. Это подтверждается высоким спросом со стороны стран Персидского залива, Египта, а также основных традиционных потребителей, отметил Д.Черненок.

    Основная нагрузка по экспорту зерновых ложится на инфраструктуру портов Азово-Черноморского бассейна. Поэтому в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года транспортной инфраструктуре Азово-Черноморского бассейна уделяется особое внимание, заложено улучшение подходов к портам, это коснулось автодорожной и железнодорожной инфраструктуры – кстати, напомнил Д.Черненок, эти мероприятия учитываются и в стратегии развития РЖД, которая была утверждена 19 марта этого года.   

    Основными федеральными проектами в рамках комплексного плана по развитию подходов стали «Морские порты», включающий увеличение мощностей морских портов РФ (до 1,3 млрд тонн), включая порты Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейна – увеличение мощности морских портов АЧБ на 103,9 млн тонн.

    Второй проект – «Железнодорожный транспорт и транзит», включает увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, провозная способность участков на подходах к портам должна быть увеличена до 125,1 млн тонн.

    И третий проект – «Коммуникации между центрами экономического роста». Туда входит поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов РФ и другими городами и ликвидация инфраструктурных ограничений на имеющих перспективы развития территориях, прилегающих к таким транспортным коммуникациям.

    Среди морских портов Д.Черненок выделил Новороссийск, Тамань и в целом порты Азово-Черноморского бассейна, которые являются перекрестками нескольких международных путей – Север – Юг, ТРАСЕКА и Запад – Восток.

    Отвечая на вопрос участников конференции, как увязывается в программе прогнозы Минсельхоза и сроки развития подходов к морским портам, а также производство и сбыт зерна, Д.Черненок отметил, что в последнее время наблюдается дефицит подвижного состава. «Министерством транспорта и правительством РФ уделяется особое внимание пересмотру некоторых правил, и для восполнения дефицита необходимы инвестиции, поэтому рассматриваются такие предложения как изменения правил перевозки, тарки контейнеров зерновых грузов. По первому вопросу, то можно заверить, что до 2021 года такой проблемы не должно возникнуть».

    На вопрос о новых логистических схемах по доставке зерновых грузов ответила начальник Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Алла Сканцева: «Мы уже предлагаем альтернативу по перевозке зерна в специализированных контейнерах, у которых есть выгрузочные приспособления, которые позволяют использовать в том числе имеющееся выгрузочное оборудование на терминалах, так как сегодня мы сталкиваемся с проблемой с выгрузкой подвижного состава, когда приспособления на терминале специализированы под зерновозы. Зерновозы, в свою очередь, подвержены сезонным колебаниям, выливающимся в проблемы для операторов».

    Вопрос, почему основные экспортные зерновые терминалы Новороссийска оказались в одних руках – банковской структуры ВТБ, остался без ответа – хотя, как сказал Д.Черненок, «Аналитический цент при правительстве РФ, конечно, имеет свою оценку».

    170

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.01.2019
    Экспорт и импорт зерновых
    Россия по итогам января-ноября 2018 года экспортировала порядка 40,2 млн тонн пшеницы и меслина, что 39,7% больше показателя […]
    2018зерновыеИмпортЭкспорт
    0
    22.03.2019
    Новороссийские контейнерные тренды
    Анализ контейнерного рынка Черноморского бассейна от «Новоморснаба»
    НовороссийскООО «Новоморснаб»форумЮгТранс
    0
    09.01.2019
    Предложения от отрасли
    Сводный список экспертных предложений и инициатив для региональных и федеральных органов власти по итогам бизнес-сессии «Порты и верфи России: новые точки роста экономики» в Новороссийске
    Азово-Черноморский бассейнИнвестпроектКонференцияКрым
    0
    07.02.2019
    Экспорт и импорт зерновых
    Итоги 2018 года
    2018зерновыеИмпортЭкспорт
    0
    15.03.2019
    Экспорт и импорт зерна
    За январь 2019 года Россия экспортировала порядка 2,4 млн тонн пшеницы и меслина, что на 2,4% меньше показателя […]
    2019зерновыеИмпортЭкспорт
    0
    25.03.2019
    Про Новороссийский ЦЭД
    И авторегистрацию деклараций и автовыпуск товаров
    Новороссийская таможняфорумЮгТранс
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    Контейнерные перевозки Показать всё
    Вакансии Показать всё



    • Госрегулирование Показать всё
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.03.2019 OOIL видит риски
    25.03.2019 Контейнерный поезд Трофимовский-2 – Клещиха
    25.03.2019 Hapag-Lloyd увеличил прибыль
    25.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2019
    22.03.2019 Новороссийские контейнерные тренды
    22.03.2019 Zim перевез рекордный объем
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД