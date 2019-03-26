Зерну нужна инфраструктура

Темой доклада советника Управления государственных программ и бюджетирования Аналитического центра при правительстве РФ Дмитрия Черненка на XV Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2019» в Геленджике стала «Синхронизация ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, в том числе портовых мощностей, предназначенных для перевалки продукции агропромышленного комплекса (зерновых грузов), с планами по экспорту такой продукции».

По словам Д.Черненка, тема была выбрана не случайно, поскольку порты Азово-Черноморского бассейна являются главными воротами для экспорта агропромышленного комплекса. В последние годы этот сектор показывает высокую положительную динамику. Экспорт зерновых грузов в 2017 году составил более 43,4 млн тонн против 33,9 млн тонн в 2016 году.

По итогам 2018 года динамика по экспорту также положительная. Основными факторами, повлиявшие на позитивную динамику экспорта, Д.Черненок небывалый рост урожайности, увеличение спроса за рубежом и тот факт, что цены на рынках держатся на приемлемом уровне. Что касается распределения экспорта по бассейнам России, то 93,58% совокупного объема экспорта через морские порты приходится на порты Азово-Черноморского бассейна. Доля Балтийского бассейна составляет 3,16%, Каспийского бассейна – 3,01% и Дальнего Востока – 0,25%.

Основным видом транспорта при экспорте зерновых является морской (93%). Тем не менее, до морских портов зерно еще надо довезти, поэтому развитие автомобильной и железнодорожной составляющей должно идти в тесной связке с развитием портов и терминалов. Минсельхозом РФ были подготовлены прогнозные данные по объему экспорта – ожидается, что к 2024 году будет достигнут объем экспорта зерновых грузов почти 55 млн тонн. Это подтверждается высоким спросом со стороны стран Персидского залива, Египта, а также основных традиционных потребителей, отметил Д.Черненок.

Основная нагрузка по экспорту зерновых ложится на инфраструктуру портов Азово-Черноморского бассейна. Поэтому в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года транспортной инфраструктуре Азово-Черноморского бассейна уделяется особое внимание, заложено улучшение подходов к портам, это коснулось автодорожной и железнодорожной инфраструктуры – кстати, напомнил Д.Черненок, эти мероприятия учитываются и в стратегии развития РЖД, которая была утверждена 19 марта этого года.

Основными федеральными проектами в рамках комплексного плана по развитию подходов стали «Морские порты», включающий увеличение мощностей морских портов РФ (до 1,3 млрд тонн), включая порты Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейна – увеличение мощности морских портов АЧБ на 103,9 млн тонн.

Второй проект – «Железнодорожный транспорт и транзит», включает увеличение пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, провозная способность участков на подходах к портам должна быть увеличена до 125,1 млн тонн.

И третий проект – «Коммуникации между центрами экономического роста». Туда входит поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов РФ и другими городами и ликвидация инфраструктурных ограничений на имеющих перспективы развития территориях, прилегающих к таким транспортным коммуникациям.

Среди морских портов Д.Черненок выделил Новороссийск, Тамань и в целом порты Азово-Черноморского бассейна, которые являются перекрестками нескольких международных путей – Север – Юг, ТРАСЕКА и Запад – Восток.

Отвечая на вопрос участников конференции, как увязывается в программе прогнозы Минсельхоза и сроки развития подходов к морским портам, а также производство и сбыт зерна, Д.Черненок отметил, что в последнее время наблюдается дефицит подвижного состава. «Министерством транспорта и правительством РФ уделяется особое внимание пересмотру некоторых правил, и для восполнения дефицита необходимы инвестиции, поэтому рассматриваются такие предложения как изменения правил перевозки, тарки контейнеров зерновых грузов. По первому вопросу, то можно заверить, что до 2021 года такой проблемы не должно возникнуть».

На вопрос о новых логистических схемах по доставке зерновых грузов ответила начальник Северо-Кавказского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Алла Сканцева: «Мы уже предлагаем альтернативу по перевозке зерна в специализированных контейнерах, у которых есть выгрузочные приспособления, которые позволяют использовать в том числе имеющееся выгрузочное оборудование на терминалах, так как сегодня мы сталкиваемся с проблемой с выгрузкой подвижного состава, когда приспособления на терминале специализированы под зерновозы. Зерновозы, в свою очередь, подвержены сезонным колебаниям, выливающимся в проблемы для операторов».

Вопрос, почему основные экспортные зерновые терминалы Новороссийска оказались в одних руках – банковской структуры ВТБ, остался без ответа – хотя, как сказал Д.Черненок, «Аналитический цент при правительстве РФ, конечно, имеет свою оценку».