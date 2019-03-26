Забункеровали биотопливом

CMA CGM провел тестовую бункеровку биотопливом. Операция по бункеровке контейнеровоза «CMA CGM White Shark» вместимостью 5 тыс. TEU прошла в порту Роттердам.

Биотопливо, разработанное GoodFuels, полностью получено из отходов лесоперерабатывающей промышленности и отработанных нефтепродуктов. Ожидается, что использование биотоплива позволит снизить выбросы CO2 на 80-90%, при этом какой-либо модификации двигателя не потребуется.

Пилотный проект CMA CGM и GoodFuels реализуется в рамках некоммерческой программы GoodShipping совместно с IKEA.