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Забункеровали биотопливом
26.03.2019

Забункеровали биотопливом

    • CMA CGM провел тестовую бункеровку биотопливом. Операция по бункеровке контейнеровоза «CMA CGM White Shark» вместимостью 5 тыс. TEU прошла в порту Роттердам.

    Биотопливо, разработанное GoodFuels, полностью получено из отходов лесоперерабатывающей промышленности и отработанных нефтепродуктов. Ожидается, что использование биотоплива позволит снизить выбросы CO2 на 80-90%, при этом какой-либо модификации двигателя не потребуется.

    Пилотный проект CMA CGM и GoodFuels реализуется в рамках некоммерческой программы GoodShipping совместно с IKEA.

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