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Санкт-Петербургский таможенный пост переехал
26.03.2019

Санкт-Петербургский таможенный пост переехал

    • В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 22 марта 2019 года №481 Санкт-Петербургский таможенный пост (ЦЭД) Санкт-Петербургской таможни с 25 марта 2019 года работает по новому адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. А, пом. 10-Н.

    Помимо адреса, изменились телефоны таможенного поста. Новые номера: (812) 640-35-21, 640-35-24, 640-35-22. 

    Электронный адрес (е-mail): Spb_Spbced@sztu.customs.ru

    График работы таможенного поста: ежедневно с 9:00 до 21:00.

    В работе ЦЭД реализована возможность осуществления декларирования товаров и представления документов и сведений в электронной форме участниками внешнеэкономической деятельности с последующим осуществлением операций фактического таможенного контроля товаров (осмотр, досмотр и т.д.) в таможенных органах, расположенных на ТЛТ в местах, приближенных к государственной границе РФ.

    Как рассказали SeaNews в Санкт-Петербургской таможне, в 2018 году на таможенном посту было подано и оформлено с применением электронной формы декларирования 112 857 деклараций на товары, из них 49 972 импортных (44,28%), 62885 экспортных (55,72%).

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