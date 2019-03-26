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Речной флот стареет
26.03.2019

Речной флот стареет

    • Средний возраст судов и плавучих объектов, состоящих в настоящее время на классификационном учёте Российского речного регистра, составляет около 33,3 года. Об этом сообщил генеральный директор ФАО «Российский Речной Регистр» Евгений Трунин в ходе заседания по итогам деятельности за 2018 год.

    В своем докладе на тему «О чрезвычайном росте факторов риска в связи со старением флота» Е.Трунин отметил, что средний возраст пассажирских судов – 37 лет; самоходных нефтеналивных судов и судов, перевозящих опасные грузы, – 43 года; несамоходных нефтеналивных судов и барж перевозящих опасные грузы – 35 лет. Средний возраст плавучих доков, док-кессонов и кренователей составляет 42 года.

    По данным пресс-службы Росморречфлота, всего на учете Российского речного регистра находится 22,5 тыс. судов.

     

    Фото: Росморречфлот

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