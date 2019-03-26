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OOIL видит риски
26.03.2019

OOIL видит риски

    • OOIL, материнская компания OOCL, опубликовала операционные и финансовые показатели за 2018 год.

    Выручка по группе выросла на 9,9% до 6,6 млрд долларов, операционная прибыль – на 10,5% до 263 млн долларов. Показатель EBITDA снизился на 0,6% до 662,8 млн долларов, чистая прибыль, относимая на акционеров, – на 21,4% до 108,2 млн долларов.

    Объем перевозок увеличился на 6,3% до 6,7 млн TEU, при этом наиболее существенно вырос грузопоток на трейде Азия – Европа (+14,5%) и на транстихоокеанском направлении (+8,9%). Как отмечают в компании, это второй год подряд, когда линия показывает на этих направлениях динамику выше рыночной.

    Операционная прибыль транспортно-логистического бизнеса группы выросла в 1,9 раза и составила 210 млн TEU.

    По итогам 2018 года совет директоров OOIL рекомендует выплатить дивиденды в размере 7,7 долларов на обыкновенную акцию.

    Как отмечают в OOIL, в 2018 году продолжилось восстановление глобальной экономики, однако его темпы замедлились. В результате действия ряда негативных факторов, таких как массовая сдача новостроев в первой половине года, существенный рост цен на бункер и эскалация напряженности между торговыми партнерами, финансовые показатели контейнерных линий ухудшились в сравнении с 2017 годом, особенно в первом полугодии.

    В 2019 год OOIL смотрит «с осторожным оптимизмом», учитывая как риски, так и возможности для развития. В числе рисков в компании выделяют замедление темпов роста мировой экономики – не далее как в январе Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста на 2019 с 3,7% до 3,5%, нестабильность грузопотоков вследствие политических трений, рост цен на нефть, дисбаланс спроса и предложения внутри самой отрасли и избыток предложения на ряде рынков.

    Позитивные факторы OOIL видит в первую очередь там, откуда его новые акционеры, – это стабильное поступательное развитие китайской экономики, бОльшая открытость Китая, которая дает новый стимул развитию свободной торговли, и инициатива «Один пояс, один путь». Кроме того, рост вместимости контейнерного флота замедляется.

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