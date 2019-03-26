Новый генеральный в ПГК

Генеральным директором ПГК назначен Сергей Каратаев. «Решение принято на заседании Совета директоров компании и является частью кадровой стратегии по развитию управленческого потенциала компаний транспортного холдинга, куда входит ПГК, а также крупные стивидорные и судоходные активы», – говорится в официальном заявлении компании.

«Под его руководством Сергея Каратаева в ПГК разработана стратегия развития компании до 2023 года, и я уверен, что в новой должности он сможет внести весомый вклад в достижение поставленных стратегических целей компании», – прокомментировал кадровое назначение председатель совета директоров ПГК Александр Волошин.

С.Каратаев с мая 2018 года был первым заместителем генерального директора «Первой грузовой компании», до этого исполнял обязанности вице-президента по финансам Группы НЛМК. В период с 2012 по 2016 был заместителем генерального директора по экономике и финансам Первой грузовой компании, куда перешел с позиции финансового директора T.A.Management – управляющей компании стивидорными и судоходными активами. До прихода в холдинг в 2011 году С.Каратаев более 12 лет занимал руководящие должности в российских и международных компаниях, в частности, на заводе «Ростсельмаш» и в Novartis International AG (Базель, Швейцария).

Окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит», имеет степень MBA бизнес-школы INSEAD (Франция). Кандидат экономических наук. Является членом правления ПГК, долей участия в уставном капитале компании не имеет.