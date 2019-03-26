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«Красное Сормово» построит еще 11 сухогрузов
26.03.2019

«Красное Сормово» построит еще 11 сухогрузов

    • ПАО «Завод «Красное Сормово» построит 11 сухогрузных судов проекта RSD59 для «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Нижегородская судоверфь сдаст серию до декабря 2020 года, сообщает пресс-служба предприятия.

    Согласно требованиям контракта, подрядчик обязуется сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь – не позднее 30 ноября 2020 года.

    «Данный заказ обеспечивает ритмичный производственный процесс в течение двух лет», – отметил генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин.

    В январе этого года нижегородская верфь победила в открытом конкурсе на строительство серии из 11 сухогрузов. Цена контракта составила 10,437 млрд рублей. Начальная максимальная цена контракта – 10,67 млрд рублей. Источники финансирования строительства судов – субсидия федерального бюджета и собственные средства ГТЛК.

    Это уже третья серия сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для ГТЛК, которую построит «Красное Сормово». Строительство первой серии из пяти сухогрузных теплоходов завершено в октябре 2018 года, вторая – из четырех сухогрузов – в процессе производства.

    Теплоход проекта RSD59 – самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

    Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

    Основные характеристики:

    • длина – 140,88 м,
    • ширина – 16,98 м,
    • высота борта – 6 м,
    • дедвейт река/море – 5269/8093 тонн,
    • объем грузовых трюмов – 11292 м,
    • количество трюмов – 2,
    • осадка река/море – 3,6/4,706 м,
    • автономность – 20/12 суток,
    • класс судна – КМ (*) Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack).

    Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро – Дизайн СПб». Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.

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