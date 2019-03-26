«Красное Сормово» построит еще 11 сухогрузов

ПАО «Завод «Красное Сормово» построит 11 сухогрузных судов проекта RSD59 для «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК). Нижегородская судоверфь сдаст серию до декабря 2020 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно требованиям контракта, подрядчик обязуется сдать три сухогруза до конца 2019 года и восемь – не позднее 30 ноября 2020 года.

«Данный заказ обеспечивает ритмичный производственный процесс в течение двух лет», – отметил генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин.

В январе этого года нижегородская верфь победила в открытом конкурсе на строительство серии из 11 сухогрузов. Цена контракта составила 10,437 млрд рублей. Начальная максимальная цена контракта – 10,67 млрд рублей. Источники финансирования строительства судов – субсидия федерального бюджета и собственные средства ГТЛК.

Это уже третья серия сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для ГТЛК, которую построит «Красное Сормово». Строительство первой серии из пяти сухогрузных теплоходов завершено в октябре 2018 года, вторая – из четырех сухогрузов – в процессе производства.

Теплоход проекта RSD59 – самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Основные характеристики:

длина – 140,88 м,

ширина – 16,98 м,

высота борта – 6 м,

дедвейт река/море – 5269/8093 тонн,

объем грузовых трюмов – 11292 м,

количество трюмов – 2,

осадка река/море – 3,6/4,706 м,

автономность – 20/12 суток,

класс судна – КМ (*) Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG (bulk, pack).

Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро – Дизайн СПб». Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.