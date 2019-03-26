Экспорт и импорт ТНП

Российский импорт кожаной обуви в январе этого года, по данным ФТС России, составил 5,8 млн пар, что всего на 1,8% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года. По сравнению с декабрем прошлого года импорт увеличился существеннее – на 52,6%.

В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 3,6% по сравнению с показателем января прошлого года, достигнув 138,2 млн долларов. Относительно декабрьского уровня рост составил 25,9%.

Одежды в январе этого года было ввезено на сумму 527,6 тыс. долларов, что аналогично прошлогоднему показателю. По сравнению с показателем декабря 2018 года стоимость ввезенной одежды была на 8% меньше.

Хлопчатобумажных тканей за отчетный месяц было импортировано 23,5 млн квадратных метров – на 9,9% больше, чем в январе 2018 года (+2,7% к декабрю). В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 9,2% относительно января 2018 года, составив 13 млн долларов (-9,1% к декабрю).

Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с показателем января 2018 года на 10,1% – до 5,2 млн квадратных метров (-33,4% к декабрю). Доходы от экспорта при этом снизились на 3,4% и достигли 2,8 млн долларов (-17,6% к декабрю).