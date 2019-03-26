Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт и импорт ТНП
26.03.2019

Экспорт и импорт ТНП

    • Российский импорт кожаной обуви в январе этого года, по данным ФТС России, составил 5,8 млн пар, что всего на 1,8% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года. По сравнению с декабрем прошлого года импорт увеличился существеннее – на 52,6%.

    В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 3,6% по сравнению с показателем января прошлого года, достигнув 138,2 млн долларов. Относительно декабрьского уровня рост составил 25,9%.

    Одежды в январе этого года было ввезено на сумму 527,6 тыс. долларов, что аналогично прошлогоднему показателю. По сравнению с показателем декабря 2018 года стоимость ввезенной одежды была на 8% меньше.

    Хлопчатобумажных тканей за отчетный месяц было импортировано 23,5 млн квадратных метров – на 9,9% больше, чем в январе 2018 года (+2,7% к декабрю). В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 9,2% относительно января 2018 года, составив 13 млн долларов (-9,1% к декабрю).

    Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с показателем января 2018 года на 10,1% – до 5,2 млн квадратных метров (-33,4% к декабрю). Доходы от экспорта при этом снизились на 3,4% и достигли 2,8 млн долларов (-17,6% к декабрю).

    120

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.01.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 2
    На 2 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    25.01.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 3
    На 3 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились. […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    04.02.2019
    Железнодорожные контейнеры
    По итогам января 2019 года перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 374,2 тыс. TEU. Это на […]
    2019Ж/д перевозкиКонтейнерыРЖД
    0
    16.01.2019
    Экспорт угля и кокса
    Российский экспорт каменного угля за 11 месяцев 2018 года увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 […]
    2018УгольЭкспорт
    0
    06.03.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 9, 2019
    На 9 неделе фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания на большинстве направлений […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное море
    0
    18.02.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2019
    На 8 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Так, в порту Роттердам, по […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    07.03.2019
    Импорт рыбы сократился
    По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году импорт рыбы в Россию сократился на 5,8% и составил 431,6 […]
    2018ImportИмпортРыба
    0
    28.01.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2019
    На 5 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен. Так, в […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    19.02.2019
    Контейнерооборот Украины
    Контейнерооборот портов Украины за первый месяц 2019 года вырос по сравнению с показателем января прошлого года на 34,4% […]
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотУкраина
    0
    14.02.2019
    Экспорт черных металлов
    Доходы от экспорта черных металлов выросли на четверть
    2018Черные металлыЭкспорт
    0
    11.01.2019
    Top-25 контейнерных линий
    По состоянию на 1 января 2019 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, с учетом дочерних и […]
    Только для подписчиков
    20182019Контейнерная линияКонтейнерные перевозки
    0
    25.01.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 3
    На 3 неделе года на рынке Черного моря фрахтовые ставки на перевозку грузов судами прибрежного плавания остались без […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    Контейнерные перевозки Показать всё
    Вакансии Показать всё



    • Госрегулирование Показать всё
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.03.2019 OOIL видит риски
    25.03.2019 Контейнерный поезд Трофимовский-2 – Клещиха
    25.03.2019 Hapag-Lloyd увеличил прибыль
    25.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2019
    22.03.2019 Новороссийские контейнерные тренды
    22.03.2019 Zim перевез рекордный объем
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД