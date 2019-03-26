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Экспорт и импорт подакцизных грузов
26.03.2019

Экспорт и импорт подакцизных грузов

    • В январе текущего года экспорт водки из России увеличился на 58,8 % по сравнению с тем же периодом 2018 года, составив 123,9 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. 

    При этом отметим, что на столько же процентов экспорт водки снизился по сравнению с показателем декабря 2018 года.

    В деньгах экспорт водки вырос к январю прошлого года на 74,5% — до 8,9 млн долларов (-51,1% к декабрю).

    Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении увеличился по сравнению с январем 2018 года на 7,1%, до 154,1 млн долларов. По сравнению с последним месяцем прошлого года произошло снижение на 43,9%.

    Сигарет и сигар за отчетный месяц было ввезено на сумму 3,7 млн долларов — на 17,8% меньше, чем в январе 2018 года, и на 84,8% ниже уровня декабря.

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