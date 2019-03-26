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CMA CGM заказал десять 15-тысячников
26.03.2019

CMA CGM заказал десять 15-тысячников

    • Председатель правления и CEO CMA CGM Group Родольф Сааде и председатель правления Китайской государственной судостроительной корпорации Лэй Фанпей в присутствии президентов Франции и Китая подписали два стратегических соглашения, сообщили SeaNews в CMA CGM.

    Согласно первому документу CMA CGM заказал строительство 10 контейнеровозов вместимостью 15 тыс. TEU. Суда длиной 366 м сдадут в эксплуатацию в 2021 году. Контейнеровозы придут на смену десяти судам, задействованных на трейде Азия – Средиземноморье. Пять новостроев будут работать на СПГ. Еще пять будут оборудованы гибридной системой скрубберов.

    Кроме того, Р.Сааде и Лэй Фанпей подписали соглашение о разработке более эффективных и экологичных судов.

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