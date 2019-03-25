Сахалин переходит на стандарт 1520

21 тележка, изготовленная на Тверском вагоностроительном заводе, прибыла в Холмск из Ванино. Всего до июня в островной регион поступят 138 тележек. Техника будет обеспечивать пассажирские и грузовые перевозки летом этого года, когда завершится переход сахалинской железной дороги на общероссийский стандарт, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В островном регионе действует последняя в России крупная узкоколейка с шириной 1067 миллиметров, принятой в Японии, в то время как отечественный стандарт – 1520 миллиметров. Из-за этого стоимость железнодорожных перевозок на острове выше, чем на материке.

Сегодня «Пассажирская компания «Сахалин», которая перевозит по острову в год более 700 тыс. человек, готовит свой подвижной состав к переходу железной дороги на широкую колею. При финансовой поддержке Корпорации развития Сахалинской области на Тверском вагоностроительном заводе было заказано 138 тележек отечественного стандарта.

Как рассказал начальник пункта перестановки вагонов Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги Николай Соколов, ранее подвижной состав для острова приходилось изготавливать по особым проектам. А грузовые составы, прибывающие на паромной переправе Ванино – Холмск, и сегодня проходят дорогостоящую процедуру перестановки вагонов.

«Каждый вагон, доставленный с материка, поднимают четыре мощных домкрата. Из-под него выкатывают тележки с широкой колеей. Затем устанавливают узкоколейные. На обратном пути затратная и отнимающая время процедура перестановки тележек повторяется в противоположном порядке. Но вскоре она станет ненужной», – пояснил Н.Соколов.

Поэтапная перешивка островной железной дороги на общероссийский стандарт началась в 2003 году. Попутно велась и полная реконструкция путевого хозяйства, строительство новых мостов и водоотводных сооружений, спрямление пути, увеличение площади поперечного сечения и укрепление тоннелей. Завершатся масштабные работы летом 2019 года.