Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Сахалин переходит на стандарт 1520
25.03.2019

Сахалин переходит на стандарт 1520

    • 21 тележка, изготовленная на Тверском вагоностроительном заводе, прибыла в Холмск из Ванино. Всего до июня в островной регион поступят 138 тележек. Техника будет обеспечивать пассажирские и грузовые перевозки летом этого года, когда завершится переход сахалинской железной дороги на общероссийский стандарт, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    В островном регионе действует последняя в России крупная узкоколейка с шириной 1067 миллиметров, принятой в Японии, в то время как отечественный стандарт – 1520 миллиметров. Из-за этого стоимость железнодорожных перевозок на острове выше, чем на материке.

    Сегодня «Пассажирская компания «Сахалин», которая перевозит по острову в год более 700 тыс. человек, готовит свой подвижной состав к переходу железной дороги на широкую колею. При финансовой поддержке Корпорации развития Сахалинской области на Тверском вагоностроительном заводе было заказано 138 тележек отечественного стандарта.

    Как рассказал начальник пункта перестановки вагонов Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги Николай Соколов, ранее подвижной состав для острова приходилось изготавливать по особым проектам. А грузовые составы, прибывающие на паромной переправе Ванино – Холмск, и сегодня проходят дорогостоящую процедуру перестановки вагонов.

    «Каждый вагон, доставленный с материка, поднимают четыре мощных домкрата. Из-под него выкатывают тележки с широкой колеей. Затем устанавливают узкоколейные. На обратном пути затратная и отнимающая время процедура перестановки тележек повторяется в противоположном порядке. Но вскоре она станет ненужной», – пояснил Н.Соколов.

    Поэтапная перешивка островной железной дороги на общероссийский стандарт началась в 2003 году. Попутно велась и полная реконструкция путевого хозяйства, строительство новых мостов и водоотводных сооружений, спрямление пути, увеличение площади поперечного сечения и укрепление тоннелей. Завершатся масштабные работы летом 2019 года.

    1 611

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.03.2019
    Новый морской пункт пропуска в Шахтерска
    В «Угольном морском порту Шахтерск» (Сахалин) построен морской пункт пропуска. Объект построен «Восточной горнорудной компанией» в целях оптимизации […]
    Пункты пропуска СахалинУгольШахтерск
    0
    13.02.2019
    Единственный перевозчик воинских грузов
    В Артику и Дальневосточный регион
    АрктикаГрузыДальний ВостокМинистерство обороны
    0
    31.01.2019
    Объем перевозок «Евросиба» вырос
    По итогам 2018 года «Евросиб СПб – транспортные системы» перевез 12,7 млн тонн грузов, что на 4% превышает […]
    2018ВагоныГрузоперевозкиГрузы
    0
    19.02.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Декабрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018Дальний ВостокДекабрьКонтейнерооборот
    0
    27.02.2019
    Минвостокразвития поменял название
    И будет отвечать также за развитие Арктики
    АрктикаДальний ВостокДокументыМинвостокразвития
    0
    28.02.2019
    Пять кранов для ВМТП
    «Владивостокский морской торговый порт» в 2020 году получит пять новых портовых кранов – четыре портальных крана «Витязь» и […]
    LiebherrВладивостокский морской торговый портКраныМодернизация
    0
    21.02.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Декабрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018ГрузооборотДальний ВостокДекабрь
    0
    24.01.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Ноябрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018ГрузооборотДальний ВостокНоябрь
    0
    18.01.2019
    Минвостокразвития займется Арктикой
    Компетенции министерства по развитию Дальнего Востока дополнят компетенции министерства по развитию дальнего Востока вопросами, связанные с реализацией государственной […]
    АрктикаДальний ВостокМинвостокразвитияПрезидент
    0
    19.03.2019
    Читинская и Бурятская таможни войдут в ДВТУ
    С 1 июля 2019 года Бурятская и Читинская таможни, в настоящее время входящие в состав Сибирского таможенного управления, […]
    Дальний ВостокТаможня
    0
    12.03.2019
    Костюмы для железных дорожников
    Картинки с выставки, которая длилась всего один день
    Железная дорогаИсторияМузей
    0
    20.03.2019
    Цифровизация в жд перевозках
    О меморандуме между Россией и Австрией
    АвстрияЖелезная дорогаМеморандумРоссия
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    Контейнерные перевозки Показать всё
    Вакансии Показать всё



    • Госрегулирование Показать всё
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.03.2019 OOIL видит риски
    25.03.2019 Контейнерный поезд Трофимовский-2 – Клещиха
    25.03.2019 Hapag-Lloyd увеличил прибыль
    25.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2019
    22.03.2019 Новороссийские контейнерные тренды
    22.03.2019 Zim перевез рекордный объем
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД