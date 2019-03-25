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Рефы российского производства
25.03.2019

Рефы российского производства

    • Российская компания Dixon создала усовершенствованную морозильную установку для использования в рефконтейнерах, что позволило сократить стоимость контейнера на 15-20% в сравнении с зарубежными аналогами.

    «Согласно данным Института проблем естественных монополий, в период с 2006 по 2016 год объем железнодорожных перевозок рефвагонами сократился в 1,6 раза, при этом объем производства пищевых продуктов в России вырос более чем на 30% — на рынке логистики образовалась проблема с перевозкой скоропортящейся продукции, - говорится в официальном сообщении Dixon. – Кроме того, по данным РЖД и АО «Рефсервис» 98% вагонов с холодильными установками (рефвагонов) подлежит списанию к концу 2018 года. Сегодня на территории РФ и стран СНГ насчитывается около 16,5 тыс. рефвагонов, средний срок эксплуатации которых уже превысил 20 лет. По оценкам Dixon, замена списанных вагонов на рефрижераторные контейнеры позволит решить проблему с логистикой скоропорта на рынке. Рынок реф-перевозок в России Dixon оценивает в 20 млрд рублей».

    В прошлом году Dixon продала около 40 морозильных установок и контейнеров в сборе различной комплектации. Цена одной установки составляет в среднем 900 тыс. рублей. Мощность производства Dixon позволяет выпускать до 500 установок в год, а к 2021 году компания планирует выйти на объемы до тысячи установок в год. Технические характеристики Dixon полностью соответствуют международным стандартам, а морозильные установки компании за счет универсальных креплений могут быть установлены в контейнерах любых других марок. Рефконтейнеры Dixon на 60% состоят из комплектующих отечественного производства. Среди преимуществ — наличие GPS (в стандартной поставке) и независимой от источника питания системы мониторинга и диспетчеризации контейнера.

    «Для нас запуск Dixon стал своеобразным вызовом, поскольку мы изначально пошли неверным путем разработки контейнеров с нуля. Уже позже, делая ставку на свою экспертизу в производстве холодильного оборудования, мы сконцентрировались на развитии данной части производства (именно производство холодильного агрегата для рефрижераторных контейнеров). И сейчас мы видим, что это решение было верным. С учетом сокращения состава рефвагонов логистические компании уже сейчас делают ставку на рефконтейнеры. Это быстрее, проще и дешевле традиционных морозильных вагонов», — прокомментировал запуск проекта партнер Dixon Константин Стискин.

    По расчетам компании, российский рынок рефконтейнеров оценивается на ближайшие 2-4 года в 10 млрд рублей. «В планах компании также выход на развивающиеся рынки и привлечение до 100 млн рублей в качестве инвестиций. Вложения планируется потратить на переезд производства и расширение товарной линии», – сообщили SeaNews в компании.

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