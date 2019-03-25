Про Новороссийский ЦЭД

О совершенствовании таможенного декларирования товаров, перемещаемых водным транспортом, в Центре электронного декларирования Новороссийской таможни (технология удаленного выпуска), а также развитии технологий автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров рассказал в своем докладе на XV Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2019» в Геленджике первый заместитель начальника Новороссийской таможни Сергей Петриди.

C 2015 года ФТС России проводит эксперимент по концентрации таможенного декларирования в ЦЭД, направленный на практическую реализацию принципа разделения функций по документальному и фактическому контролю. В ЮТУ этот эксперимент проводится с июня 2016 года на базе Астраханской таможни, а с октября 2018 года – также в Новороссийской таможне.

Планом мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию таможенного администрирования заложено создание с 2018 года по 2020 год региональных электронных таможен и ЦЭД. В регионе деятельности Южного таможенного управления будет функционировать ЦЭД Новороссийский в структуре существующей Новороссийской таможни. Иные таможенные органы в структуре ЮТУ приобретут статус таможен и постов фактического контроля.

Новороссийский ЦЭД ориентирован на оформление товаров, перемещаемых морским транспортом. ФТС России в этом году планирует включить в регион деятельности Новороссийского ЦЭД следующие порты Азово-Черноморского бассейна: Ейск, Темрюк, Порт Кавказ, Сочи и Таганрог. Ключевым показателем успешной реализации мероприятий по реформированию ФТС является увеличение к 2020 году доли электронных деклараций на товары, зарегистрированных в ЦЭД, до 95%. Завершить начатую в 2018 году работу по созданию центра электронного декларирования в Новороссийской таможне, по словам С.Петриди, планируется в этом году.

«Для обеспечения концентрации декларирования в нем требуются изменение полномочий таможенных постов Новороссийской таможни – первое, ограничить полномочия иных таможенных постов, кроме ЦЭД, по регистрации таможенных деклараций в целях придания им статуса постов фактического контроля, второе, включить Новороссийский ЦЭД в перечень специализированных таможенных органов, ориентированных исключительно на оформление товаров, перемещаемых морским транспортом, и третье, наделить Новороссийский ЦЭД компетенцией по совершению таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров».

Соответствующие предложения, рассказал С.Петриди, уже направлены в ФТС России. Первое предложение было поддержано ФТС и в соответствии с распоряжением от 1 октября №207-р таможенные посты Новороссийской таможни включены в эксперимент по концентрации таможенного декларирования. ЦЭД определен в качестве органа декларирования, иные посты таможни – в качестве таможенных органов фактического контроля. При этом в случае нахождения товаров в регионе деятельности Приморского таможенного поста предусмотрено распределение деклараций между Новороссийским и Ростовским ЦЭД по виду транспорта на границе.

Предложения ЮТУ по включению Новороссийского ЦЭД в правовые акты, устанавливающие компетенцию таможенных органов, на сегодняшний день не реализованы, но, сказал С.Петриди, ФТС такая работа ведется.

На данный момент за весь период осуществления эксперимента ЦЭД оформлено более 40 тыс. деклараций, что составило 99 % от общего декларационного массива таможни. Взаимодействие Новороссийского ЦЭД в рамках технологии удаленного выпуска осуществлялось с таможенными постами Новороссийской таможни. При этом 1% от общего количества зарегистрированных в таможне деклараций пришлось на таможенные посты фактического контроля. Это преимущественно такие категории товаров как лесоматериалы, а также виноматериалы и коньячный спирт, в отношении которых у ЦЭД на сегодняшний день пока отсутствует компетенция, а также декларации, в отношении которых состоялась автоматическая регистрация на таможенных постах фактического контроля ввиду отсутствия на текущий момент ограничений по подаче. Однако все проводимые мероприятия по концентрации таможенного декларирования неразрывно связаны с многократным увеличением нагрузки на ЦЭД, отметил С.Петриди.

В ЮТУ считают, что необходимо включить в ТК ЕАЭС нормы, реализующие возможность автоматической регистрации декларации на товары и автоматического принятия решения о выпуске товаров информационной системой без участия должностного лица таможенного органа, что позволит сократить время регистрации до 1-2 минут, вместо 1 часа, предусмотренного действующим законодательством, а решение о выпуске будет приниматься программным средством в более сжатые сроки.

По словам первого заместителя начальника Новороссийской таможни, в Новороссийском ЦЭД на сегодняшний день реализуются технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров. Однако для перехода на полномасштабную авторегистрацию деклараций и автоматический выпуск декларантам необходимо повысить качество заполнения как электронной копии декларации на товары, так и документов, размещаемых в электронном архиве декларанта.

По мнению таможни, участники ВЭД не соблюдают необходимые требования по заполнению деклараций на товары, а также требования по качественной формализации электронных документов, подтверждающих сведения, заявленные в ДТ.

Технология автовыпуска, напомнил С.Петриди, может быть применена только к автоматически зарегистрированным ДТ, поданным участниками ВЭД низкого уровня риска (имеющими этот статус в соответствии с постановлениями правительства, а также на уровне автоматического категорирования в ФТС России). В связи с этим небольшая доля автовыпуска обусловлена объективным фактором, заложенным в алгоритме, направленном на проверку включения участника ВЭД в «зеленый сектор», пояснил он.

Фото: Новороссийская таможня