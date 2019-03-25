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Russia’s Nuclear Lighter Carrier to Transport Fish
25.03.2019

Контейнерный поезд Трофимовский-2 – Клещиха

    • «ТрансКонтейнер» отправил первый контейнерный поезд со станции Трофимовский-2 (Саратовская область).

    Состав с 68 TEU, гружеными товарами народного потребления из Волгоградской и Саратовской областей, прибыл на станцию Клещиха Западно-Сибирской железной дороги ночью 22 марта. Время в пути следования заняло 4 суток, протяженность маршрута – 2850 километров.

    Как пояснили SeaNews в компании, это была тестовая отправка, по ее итогам будет обсуждаться вопрос о возможной регулярности поезда. Обратной загрузки нет.

     

     

     

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