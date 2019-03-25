Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2019

На 12 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение спотовых ставок. Рост ставок произошел только на перевозках из Китая в Новую Зеландию.

Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 4,2%, на порты Средиземноморья – на 2,1%.

Ставки на порты западного побережья США потеряли 1,2%, на порты восточного побережья – 0,8%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 2,5%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 4,7%. Существенно снизились ставки на Южную Америку – на 13,4%.

На внутриазиатском трейде ставки на восточные порты Японии, Южную Корею и Сингапур остались прежними. В то же время спотовые ставки на западные порты Японии снизились на 0,4% по сравнению с 11 неделей

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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