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Экспорт цветных металлов
25.03.2019

Экспорт цветных металлов

    • По итогам января 2019 года объем российского экспорта необработанного алюминия по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизился на 7,3% и составил 279,7 тыс. тонн. По сравнению с декабрем прошлого года снижение составило 11,3%.

    Доходы от экспорта, по данным Федеральной таможенной службы, также уменьшились – на 16,3% к январю и на 10,4% к декабрю до 504,3 млн долларов.

    Вывоз рафинированной меди и необработанных медных сплавов в январе 2019 года снизился к январю прошлого года на 22,9% – до 44,1 тыс. тонн. В то же время относительно показателя декабря экспорт медных сплавов вырос на 11,1%. В денежном выражении экспорт меди и медных сплавов упал к январю 2018 года на 34,8% и составил 259,2 млн долларов (+10,2% к декабрю).

    Необработанного никеля за отчетный период отгрузили 11,7 тыс. тонн – на 48,1% больше, чем в январе 2018 года, но на 10% меньше уровня декабря прошлого года. В денежном выражении его экспорт вырос на 30,8% до 132,6 млн долларов (-4,3% к декабрю).

    В январе 2019 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 1,845 тыс. долларов за тонну (-4,5% к декабрю 2018 и -16,7% к январю 2018), меди – 5,93 тыс. долларов за тонну (-2,7% к декабрю 2018 и -16,2% к январю 2018), никеля – 11,45 тыс. долларов за тонну (+5,7% к декабрю 2018 и -11,1% к январю 2018).

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