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Экспорт черных металлов
25.03.2019

Экспорт черных металлов

    • По данным ФТС, по итогам января этого года объем российского экспорта черных металлов снизился по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1,1% и составил 3,4 млн тонн. По сравнению с последним месяцем прошлого года произошло падение на 19,4%.

    В стоимостном выражении экспорт черных металлов также снизился – на 6,5%, до 1,6 млрд долларов (-21,3% к декабрю).

    В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 1,3 млн тонн — на 1,2% больше, чем в январе 2018 года, но на 17,8% меньше декабрьского показателя. В денежном выражении их экспорт снизился как к январю, так и к декабрю на 3% и 22,9% соответственно – до 556,5 млн долларов.

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, в январе 2019 года отгрузили на 10,4% меньше, чем годом ранее, их объем составил 652,1 тыс. тонн (-15,3% к декабрю 2018). В стоимостном выражении экспорт плоского проката сократился на 16,3% до 360,4 млн долларов (-16,4% к декабрю).

    Объем экспорта чугуна за отчетный месяц увеличился по сравнению с январем 2018 года на 38%, но существенно снизился относительно показателя декабря – на 71,9%, составив 209 тыс. тонн. Доходы от экспорта чугуна выросли к январю прошлого года на 32,1% – до 75,8 млн долларов (-72% к декабрю).

    Ферросплавов за первый месяц года было вывезено 75 тыс. тонн (+38,4% к уровню января 2018 и +24,4% к декабрю 2018) на сумму 126,3 млн долларов (+47,2% к уровню января 2018 и +15% к декабрю 2018).

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