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Не только на Балтике
25.03.2019

Hapag-Lloyd увеличил прибыль

    • Hapag-Lloyd опубликовал основные операционные и финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год.

    По итогам квартала объем перевозок увеличился на 7,2% до 2,97 млн TEU. Средняя величина фрахтовой ставки в четвертом квартале была 1079 доллара за TEU, на 4% выше, чем годом ранее.

    В результате выручка выросла на 16,1% до 3,1 млрд евро. В то же время, показатель EBITDA сократился на 2,4% до 324 млн евро, операционная выручка – на 0,7% до 142 млн долларов.

    Чистая прибыль составила 34 млн евро, на 41,7% больше, чем з четвертый квартал 2017 года.

    По итогам всего года было перевезено 11,9 млн TEU, на 21,1% больше, чем в 2017 году. Средняя фрахтовая ставка в течение года была ниже, чем годом ранее, на 1,5% и составляла 1044 доллара за TEU.

    Выручка увеличилась на 15,5% до 11,5 млрд евро, EBITDA – на 7,9% до 1,1 млрд евро, операционная прибыль – на 7,8% до 443 млн евро.

    Чистая прибыль выросла на 39,4% и составила 46 млн евро.

    Как отмечают в Hapag-Lloyd, поскольку показатели UASC учитываются с момента консолидации 24 мая 2017 года, то сравнение получается довольно относительным.  

     

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