Zim перевез рекордный объем

Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год.

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам года составил 2914 тыс. TEU – это рекорд за всю историю линии. В сравнении с 2017 годом грузопоток вырос на 10,8%.

Средняя величина ставки составляла 973 доллара за TEU, на 2,2% ниже, чем в 2017 году.

Объем выручки в 2018 году был самым высоким за последние 4 года – 3,25 млрд долларов, на 4,1% выше, чем годом ранее.

Показатель EBITDA составил 121 млн долларов, в 1,9 раза ниже, чем в 2017 году, скорректированная EBITDA – 145,3 млн долларов, в 2 раза ниже.

Операционный убыток составил 28,6 млн долларов против операционной прибыли 135,1 млн долларов годом ранее, скорректированная операционная прибыль сократилась в 4,8 раза и составил 33,7 млн долларов.

Чистый убыток за 2018 год составил 119,9 млн долларов против чистой прибыли 11,4 млн долларов в 2017 году, скорректированный чистый убыток – 44,6 млн долларов против скорректированной чистой прибыли 50 млн долларов.

Как отмечают в Zim, начиная с четвертого квартала 2017 года и до второго квартала 2018 ставки снижались, в то время как цены на бункер и ставки тайм-чартера росли, что негативно сказывалось на всей отрасли. Во второй половине 2018 года началось восстановление ставок, однако цены на бункер оставались волатильными – хотя в целом и снизились.

В четвертом квартале 2018 года Zim перевез 714 тыс. TEU, на 4,2% больше, чем за тот же период 2017 года.

Средняя фрахтовая ставка составляла 1045 долларов за TEU, на 9% выше, чем годом ранее.

Выручка за квартал составила 852,6 млн долларов, самый высокий показатель за последние 4 года, на 12,1% выше, чем за последний квартал 2017 года.

Показатель EBITDA сократился на 11,9% до 42,4 млн долларов, скорректированная EBITDA – на 10,5% до 47,8 млн долларов.

Операционный убыток составил 23,8 млн долларов против операционной прибыли 20,3 млн долларов годом ранее, скорректированная операционная прибыль снизилась на 23,1% до 19,6 млн долларов.

Чистый убыток вырос в 4,7 раза до 46 млн долларов, скорректированная чистая прибыль составила 0,8 млн долларов против скорректированного чистого убытка 1,3 млн долларов за четвертый квартал 2017 года.