Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Zim перевез рекордный объем

    22.03.2019
    • Zim перевез рекордный объем

    Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год.

    Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам года составил 2914 тыс. TEU – это рекорд за всю историю линии. В сравнении с 2017 годом грузопоток вырос на 10,8%.

    Средняя величина ставки составляла 973 доллара за TEU, на 2,2% ниже, чем в 2017 году.

    Объем выручки в 2018 году был самым высоким за последние 4 года – 3,25 млрд долларов, на 4,1% выше, чем годом ранее.

    Показатель EBITDA составил 121 млн долларов, в 1,9 раза ниже, чем в 2017 году, скорректированная EBITDA – 145,3 млн долларов, в 2 раза ниже.

    Операционный убыток составил 28,6 млн долларов против операционной прибыли 135,1 млн долларов годом ранее, скорректированная операционная прибыль сократилась в 4,8 раза и составил 33,7 млн долларов.

    Чистый убыток за 2018 год составил 119,9 млн долларов против чистой прибыли 11,4 млн долларов в 2017 году, скорректированный чистый убыток – 44,6 млн долларов против скорректированной чистой прибыли 50 млн долларов.

    Как отмечают в Zim, начиная с четвертого квартала 2017 года и до второго квартала 2018 ставки снижались, в то время как цены на бункер и ставки тайм-чартера росли, что негативно сказывалось на всей отрасли. Во второй половине 2018 года началось восстановление ставок, однако цены на бункер оставались волатильными – хотя в целом и снизились.

    В четвертом квартале 2018 года Zim перевез 714 тыс. TEU, на 4,2% больше, чем за тот же период 2017 года.

    Средняя фрахтовая ставка составляла 1045 долларов за TEU, на 9% выше, чем годом ранее.

    Выручка за квартал составила 852,6 млн долларов, самый высокий показатель за последние 4 года, на 12,1% выше, чем за последний квартал 2017 года.

    Показатель EBITDA сократился на 11,9% до 42,4 млн долларов, скорректированная EBITDA – на 10,5% до 47,8 млн долларов.

    Операционный убыток составил 23,8 млн долларов против операционной прибыли 20,3 млн долларов годом ранее, скорректированная операционная прибыль снизилась на 23,1% до 19,6 млн долларов.

    Чистый убыток вырос в 4,7 раза до 46 млн долларов, скорректированная чистая прибыль составила 0,8 млн долларов против скорректированного чистого убытка 1,3 млн долларов за четвертый квартал 2017 года.

     

    122

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018КонтейнерооборотПрибалтика 31.01.2019 Прибалтика в TEU
    Итоги 2018
    0 Только для подписчиков
    2018ГрузооборотГруппа ДелоДелоПортс 15.01.2019 Грузы «Дела»
    Итоги 2018 года
    0
    2018ПортыРоттердамФинансы 15.02.2019 Доходы и расходы Роттердама
    Выручка от портовых сборов сократилась – Администрация порта на это пошла, чтобы увеличить предоставляемые судам скидки Оборот Администрации […]
    0
    2018АмстердамГрузооборотКонтейнерооборотПорты 11.01.2019 Рекордный грузооборот в Амстердаме
    Порт Амстердам обработал по итогам 2018 года рекордный объем грузов – всего через порт прошло 82,3 млн тонн […]
    0
    ZimСервисТехнологии 27.02.2019 ZIM инвестирует в e-коммерцию
    ZIM сделал прямые инвестиции в e-commerce компанию Ladingo, которая предлагает комплексные решения «от двери до двери» для международных […]
    0
    2018CMA CGMФинансы 04.03.2019 Рекордная выручка CMA CGM
    И снижение прибыли на фоне роста цен на бункер
    0
    2018ИтогиРыбаСтатистика таможниЭкспорт 14.03.2019 Российский экспорт рыбы вырос
    По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году экспорт рыбы из России в физическом выражении вырос на 7,8% […]
    0
    2018ГрузооборотНоябрьПОРТСТАТСеверо-Запад 11.01.2019 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Ноябрь 2018
    0 Только для подписчиков
    2018ГазНефтепродуктыНефтьЭкспорт 20.02.2019 Пока все стабильно
    На нефтяном рынке
    0
    PSAКонтейнерные перевозкиСингапур 31.01.2019 81 миллион TEU PSA
    Терминальные активы в составе PSA International Pte Ltd (PSA) обработали по итогам 2018 года 81 млн TEU – […]
    0
    2018АвтотранспортГрузооборотМорской транспорт 11.02.2019 Грузооборот российского транспорта
    Итоги 2018 года
    0
    2018ГонконгКонтейнерооборот 16.01.2019 Контейнерооборот Гонконга
    По итогам 2018
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    Контейнерные перевозки Показать всё
    22.03.2019 Новороссийские контейнерные тренды
    22.03.2019 Zim перевез рекордный объем
    21.03.2019 COSCO спроектировал 25-тысячник
    19.03.2019 Лидеры Финляндии
    18.03.2019 Контейнероборот портов Малайзии
    18.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД