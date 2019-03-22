Не стоит перевозку превращать в приключения

«Аксион» – молодая и сравнительно небольшая компания из Владивостока. Создавался «Аксион» командой людей с большим опытом и стажем работы в портах Владивостока, которые решились на самостоятельное плавание и построение собственной компании. Компания позиционирует себя как исключительно контейнерный перевозчик, но уже рассматривает варианты расширения и своей географии, и сферы деятельности. Ирина Фёдорова, заместитель директора «Аксиона» по перевозкам, поделилась с SeaNews своим мнением о логистическом рынке Дальневосточного региона, перспективах контейнеризации и новых технологий, влиянии китайского фактора и переноса столицы федерального округа из Хабаровска во Владивосток и многим другим вопросам.

- Ирина, на Ваш взгляд, изменится ли что-то в дальневосточной транспортной логистике в связи с тем, что теперь столицу Дальнего Востока перенесли из Хабаровска во Владивосток?

- Если статус столицы перераспределит финансовые потоки в пользу Владивостока, то, конечно же, перспектива колоссальная для всех участников логистического процесса. Главное, чтобы перенос столицы не остался только на бумаге. Видит ли сегодня именно «Аксион» для себя какую-то выгоду от переноса столицы? Пожалуй, нет.

- Какие главные проблемы в грузоперевозках, которые стоят перед приморскими транспортными компаниями сегодня?

- Глобальный вопрос достаточно. Для каждой компании они свои и зависят от ниши, которую она занимает, от объемов и географии перевозок. Правильнее называть это не проблемами, а некими условиями рынка, которые не всегда удобны и не всегда справедливы для участников этого рынка. Самая большая и общая «проблема» для всех в логистике Владивостока – это сезонность объема груза. Середина зимы и начало весны – так называемое затишье, остальное время – аврал.

- Согласны ли Вы, что мультимодальная логистика на Дальнем Востоке пока не идеальна? Инфраструктура здесь менее развита, чем в центральной части России, к тому же в регионе есть сильный фокус на морские перевозки и на перевозки по железной дороге.

- Конечно, согласна, ведь это очевидные вещи. Но инфраструктура тут не менее развита, она просто очень мала, как и сам Владивосток в соотношении с городами центра России. И, конечно же, Владивосток – портовый город, и это основа, на которой держится логистика. И, конечно же, маленький Владивосток не обладает такой грузовой пропускной способностью как хотелось бы всем в «час пик» – вот и всё.

- Дисбаланс между импортом и экспортом, в частности, в торговле между Китаем и Россией, по Вашим оценкам, постепенно сокращается?

- Тут, мне кажется, надо понимать, что такое баланс. Равное количество экспорта и импорта? На самом деле для «Аксиона» их нет: ни баланса, ни дисбаланса. Есть определенные условия, которые сегодня диктует в большей степени политика, а экономика на втором плане. Ведь до 2014 года экспорта было меньше, а с удешевлением рубля подешевели и российские товары для иностранцев, открылась новая ниша для торговли экспортом.

- По Вашему мнению, контейнеризация грузов будет расти и дальше? Достаточно ли существующего контейнерного парка?

- Контейнеризация грузов — это общемировая тенденция, а не только российская. Контейнерная перевозка выгоднее и судовладельцу, и стивидору, и клиенту, если сравнить её с генеральным грузом или навалом. Этот вектор развития очень старый и предсказуемый. «Аксион» сталкивается с дефицитом контейнеров в определенное время и в определенном месте: например, сегодня имеется нехватка в Новосибирске. По нашему мнению, это просто определенное распределение тоннажа по стране, которое диктует рынок. В отдельных моментах – промахи стратегические владельцев или арендаторов контейнеров по размещению. Если говорить про глобальную нехватку порожних контейнеров, то, я думаю, что такого не будет ближайшее время.

- Был ли у вас опыт перевозки негабаритных или «экзотических» грузов?

- Опыт, конечно же, был у всей команды «Аксиона», но только в других компаниях. В основном это тысячи тонн техники, которая перевозилась в северные порты России – Магадан, Камчатка, Сахалин, Анадырь.

Если из последних событий вспомнить, то была у нас операция «Спасение поросят». Зимой поставщик затянул отправку кормов для молодняка на приморскую свиноферму. А нам вскоре позвонили и сказали – через пару дней может начаться падёж молодняка от голода. Это, конечно, не экзотический груз был, но операция по его оперативной доставке была эксклюзивной. Сработали все как пожарная команда – быстро, отлаженно, несмотря на выходные дни. Ни один поросёнок не умер тогда. Хотя я, конечно же, за то, чтобы перевозку не превращать в приключения, но всегда надо быть к ним готовым.

- Вы – резиденты «свободного порта»?

- Увы, пока что мы не резиденты. Но вопрос, безусловно, рассматривали, и нам, разумеется, интересно это. Мы еще не выбрали путь развития, поэтому это только один из вариантов, но очень заманчивый.

- В условиях жесткой конкуренции среди логистических компаний приходится в том числе снижать тарифы. Как сейчас складывается ситуация на дальневосточном рынке в этом плане?

- В 2016 году, когда «Аксион» только начинал свой путь, нам приходилось снижать ставку. Это, на наш взгляд, участь любой маленькой компании, которая делает первые шаги и хочет обеспечить себе грузовую базу, хотя мы можем и ошибаться, но у нас именно это и сработало. А на дальневосточном рынке все как обычно, перед Новым годом все перевозчики грозятся поднять цены, ведь есть «Платон», НДС 20, налоги и солярка, и многие даже поднимают цену, но через месяц дефицита груза начинается демпинг, причем ниже прошлогодних цен.

- Интересно Ваше мнение и о внутреннем рынке автомобильных перевозок, в том числе о «Платоне».

- Автоперевозки – это моё любимое. Мы начинали с автоперевозок и знакомы с большей половиной контейнерных автоперевозчиков Владивостока. К «Платону» относимся без особых эмоций: ситуация классическая и не новая. Просто на эту сумму подорожает перевозка и, соответственно, товар. Да и надо сказать, что «Платон» в полную силу заработал в Приморье с начала осени 2018 года, когда появились рамки с камерами на дорогах, а через неделю всем перевозчикам прилетели штрафы – тем, кто передвигался без бортового спецустройства, а таких было большинство.

Начиная с середины лета и до декабря во Владивостоке острый дефицит автотранспорта ежегодно. Больших контейнерных автоперевозчиков во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки, поэтому каждый выкручивается как может.

- Применяете ли Вы новые решения при транспортировке грузов в контейнерах, какие IT-технологии используете?

- В своё время у нас была идея и поставщик по установке GPS-модулей в контейнер, которые показывают местоположение, температуру и влажность внутри, но, увы, это мало кому было интересно. А без массового спроса на товар продвигать его тяжело очень, поэтому мы отложили эту идею до лучших времён. Не готов рынок еще обозначить на карте каждый контейнер. Но, я думаю, это вопрос времени.