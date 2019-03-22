MSC меняет балтийскую линейку сервисов

MSC объявила о модернизации сервисов между портами Балтийского моря и ключевыми хабами Северной Европы. Новая сеть будет действовать с весны и может быть еще обновлена.
Ротация обновленных сервисов:
- Loop 01: Антверпен – Норрчепинг – Рига – Таллин – Антверпен;
- Loop 03: Бремерхафен – Калининград – Рига – Бремерхафен;
- Loop 05: Антверпен – Гетеборг – Хельсинборг – Антверпен;
- Loop 08: Антверпен – Таллин – Стокгольм – Евле – Антверпен;
- Loop 11: London Gateway – Антверпен – Санкт-Петербург – Гдыня - London Gateway.