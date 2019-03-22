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    • MSC меняет балтийскую линейку сервисов

    22.03.2019
    • MSC меняет балтийскую линейку сервисов

    MSC объявила о модернизации сервисов между портами Балтийского моря и ключевыми хабами Северной Европы. Новая сеть будет действовать с весны и может быть еще обновлена.

    Ротация обновленных сервисов:

    • Loop 01: Антверпен – Норрчепинг – Рига – Таллин – Антверпен;
    • Loop 03: Бремерхафен – Калининград – Рига – Бремерхафен;
    • Loop 05: Антверпен – Гетеборг – Хельсинборг – Антверпен;
    • Loop 08: Антверпен – Таллин – Стокгольм – Евле – Антверпен;
    • Loop 11: London Gateway – Антверпен – Санкт-Петербург – Гдыня - London Gateway.
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