Из Китая в Калининград за 8 суток

В составе контейнерного поезда, следующего по маршруту Китай – Европа – Китай, впервые доставлен груз для предприятия Калининградской область.

Как сообщает Калининградская железная дорога, на станции Дзержинская – Новая Калининградской железной дороги состоялась выгрузка 40-футового контейнера, следовавшего в составе контейнерного поезда по маршруту Китай – Европа. Груз с товарами народного потребления, предназначенный для одного из калининградских предприятий, был доставлен из города Чунцин в Калининград за 8 суток.

В начале этого года тестовая перевозка по железной дороге в сервисе АО «ОТЛК ЕРА» была предложена Калининградским центром фирменного транспортного обслуживания руководству одного из региональных предприятий, в качестве маршрута доставки, альтернативного морскому пути.

Проект реализован на основе меморандума о сотрудничестве между КЖД, ОТЛК ЕРА и Ассоциацией экспортеров «АЭКС», подписание которого было инициировано правительством области в рамках Евразийского форума в сентябре 2018 года. Речь, в частности, шла о предоставлении возможности региональному бизнесу использовать для поставок железнодорожный маршрут Чунцин (Китай) – Калининград (Россия).

К концу первого полугодия этого года, КЖД планирует увеличить перевозки из Китая в адрес калининградских грузополучателей до 100 контейнеров в месяц. Напомним, что объем контейнерных перевозок на Калининградском направлении в 2018 году составил 150 тыс. TEU, рост на 24% к уровню 2017 года.