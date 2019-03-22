Два российских судна попали под санкции США

Два российских судна, «Витязь» и «Титан», попали в список нарушителей санкций США в отношении Северной Кореи. По данным Минфина США, эти суда участвовали в поставке угля и нефтепродуктов в обход санкций.

Кроме того, американские власти обвиняют в нарушении санкций приморские порты – Владивосток и Находка. По их данным, в эти порты заходили суда, участвующие в погрузке угля и нефтепродуктов на северокорейские суда.

«Минфин США и дальше будет обеспечивать соблюдение санкций, и мы ясно даем понять, что судоходные компании, использующие обманчивую тактику для маскировки незаконной торговли с Северной Кореей, подвергаются большому риску», – говорится в официальном заявлении Минфина США.

По данным РИА Новости, Находка опровергла информацию о приеме судов, нарушающих санкции. «Никто не принимает нарушающие санкции суда. Есть соответствующие документы, и все работают согласно документам. Мы работаем согласно приказам, соответствующим документам. Кто положено заходит, кто не положено – не заходит", – цитирует РИА Новости представителя порта.

Ранее США ввели санкции в отношении двух российских судоходных компаний – «Приморье» и «Гудзон», а также шести российских судов – «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь».