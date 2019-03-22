Damen строит СПГ-бункеровщик для Эстонии

На верфи Damen Yichang Shipyard в Китае прошла церемония резки металла для первого в серии СПГ-бункеровщиков для эстонской Eesti Gaas. Как сообщили SeaNews в компании, сборка секций судна начнется уже в мае, установка СПГ-танков в ноябре этого года. После ходовых испытаний бункеровщик доставят в Эстонию, а уже осенью он начнет работать.

Судно вместимостью 6 тыс. куб. м будет иметь ледовый класс 1A, что позволит ему работать в Финском заливе и на Северной Балтике в течение всего года. Бункеровщик оборудуют двухтопливным двигателем с использованием отпарного газа.

Проект софинансировала Еврокомиссия в рамках транспортной программы CEF.