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    • Утверждена программа развития РЖД

    21.03.2019
    • Утверждена программа развития РЖД

    Распоряжением от 19 марта 2019 года №466-р за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева утверждена долгосрочная программа развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года.

    Согласно документу, в рамках реализации долгосрочной программы развития ОАО «РЖД», в частности, предусматриваются:

    • развитие комплексного обслуживания грузоотправителей и повышение качества грузовых перевозок;
    • повышение транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями;
    • развитие зарубежной деятельности ОАО «РЖД», включая привлечение транзита;
    • развитие контейнерных перевозок;
    • расширение сети высокоскоростных магистралей;
    • развитие скоростного движения;
    • обновление парка подвижного состава, в том числе тягового, с учётом заключения с его производителями контрактов жизненного цикла;
    • развитие инфраструктуры для обеспечения перспективных объёмов перевозок и повышение производственной эффективности;
    • обеспечение необходимого уровня безопасности движения и экологической безопасности;
    • переход на «цифровую железную дорогу».

    Программа разработана с учётом послания президента России Федеральному собранию и Указа президента от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, Транспортной стратегии России на период до 2030 года, Стратегии развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года, Стратегии инновационного развития России на период до 2020 года, Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года.

    В рамках выполнения Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предусмотрено увеличение провозной способности БАМа и Транссиба до 180 млн т к 2024 году, а также железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Предусмотрено также увеличение пропускной способности для обеспечения роста объёмов транзитных перевозок контейнеров в четыре раза, включая сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней. Планируются повышение уровня экономической связности территории России посредством расширения и модернизации железнодорожной инфраструктуры, расширение сети скоростных и высокоскоростных перевозок с соответствующим увеличением вклада ОАО «РЖД» в рост ВВП страны.

     

    Фото пресс-службы правительства РФ

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