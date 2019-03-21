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    • Singamas продает бизнес

    21.03.2019
    • Singamas продает бизнес

    Китайский производитель контейнеров Singamas планирует продать пять дочерних компаний. Стоимость сделки оценивается в 520-600 млн долларов.

    Рамочное соглашение между Singamas и покупателем, имя которого не раскрывается, было подписано 19 марта и затрагивает компании Qidong Singamas Energy Equipment, Qidong Pacific Port, Qingdao Pacific Container, Ningbo Pacific Container и Singamas Container Holdings (Shanghai), говорится в официальном заявлении Singamas.

    Как сообщает WorldCargoNews, на продажу выставлены три завода-производителя:

    • Qidong Singamas Energy Equipment – построен в 2012 году, мощность производства сухих контейнеров – 270 тыс. TEU, рефов – 60 тыс. TEU;
    • Qingdao Pacific Container – мощность производства сухих и специальных контейнеров 120 тыс. TEU;
    • Ningbo Pacific Container – работает с 206 года, мощность – 110 тыс. TEU.

    Четвертая компания, которую продает Singamas, – депо вместимостью 41 тыс. TEU для обслуживания завода в Цидуне. Пятая компания – научно-исследовательский центр в Шанхае.

    Общая мощность продаваемых заводов составляет 560 тыс. TEU, а производительность всего Singamas – 900 тыс. TEU в год.

    «Сделка является частью плана по переориентации компании с производства стандартных контейнеров на специальные контейнеры, – отмечается в заявлении компании. – Это та ниша, где мы достигли роста объемов и цен, а также преимуществ с логистической стороны этого бизнеса».

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